Eskişehir’de atık toplayıcılar tek çatı altında birleşiyor

25 Haziran 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Eskişehir’de, çok sayıda kişinin geçim kaynağı durumuna gelen atık toplama işini yapanlar tek bir çatı altında toplanacak. Bu amaçla Tepebaşı Belediyesi tarafından

Sınırlı Sorumlu Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) kuruldu. Sokak toplayıcılarına statü kazandırmak amacıyla kurulan GESİKOOP ile Tepebaşı Belediyesi ve Akka Geri Dönüşüm firması arasında protokol imzalandı. Atık toplayıcıları, GESİKOOP’a ortak olarak, ilçe sınırları içerisinde yasal olarak ambalaj atığı toplayabilecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, taraflar arasında imzalanan protokol ile Türkiye’nin kanayan bir yarası olan sokak toplayıcılarının iyi bir noktaya gelebileceğine vurgu yaptı. Atık toplayıcılarının, Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunu ifade eden Ataç, “Uygulayacağımız bu model, onları gerçekten iyi bir noktaya getirecek ve çocuk toplayıcıları devre dışı bırakacak” ifadelerini kullandı.

“Başka ilçelere yayabileceğimiz bir prosedür”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi Müdürü Akif Atlı da, “Her hafta 50 ilden raporlama yapıyoruz. COVID-19 krizi esnasında fark ettik ki işinden çıkarılan mültecilerin çoğunluğu, atık toplayarak ekmeklerini kazanmaya çalışıyor. Bunun getirdiği en önemli sorunlardan bir tanesi; bu işi yaparken bir standart uygulamamaları. Uygulanmayan standartlar çevre kirliliğine yol açabiliyor. Dolayısıyla oluşturulan kooperatif, burada değil bizim de bir kenarından sürükleyip, başka ilçelere yayabileceğimiz, çok başarılı bir prosedür” şeklinde konuştu.