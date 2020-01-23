Eskişehir’de bir yıllık çöp ile 76 milyon kilowatt enerji üretildi

23 Ocak 2020

Ayşe Kaytan Uçak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ITC firmasına yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve 70 milyon liraya mal olan ‘Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi’ ile Eskişehir’in çöpleri doğaya zarar verilmeden yok edilirken, çıkan biyogazdan üretilen elektrikle 95 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor.



Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan çöp sahasının yanındaki 180 bin metrekare alanda kurulan tesis, kentin günlük 800 ton çöpünü ayrıştırıp, ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek ulusal şebekeye aktarıyor.



Tesis Müdürü Murat Kahramantekin,proje kapsamında eski atık alanı rehabilitasyonuna 2016 yılında başlandığını, mevcut depolama alanında oluşan gazın kullanıldığı enerji üretim tesisinin ise 2017 yılında tamamlanarak enerji üretimine geçtiğini söyledi. Mekanik ayırma ve fermantasyon tesislerinin ise 2018 yılında tamamlandığını aktaran Kahramantekin, “Eskişehir entegre tesisinde günlük 800 ton evsel katı atık kabulü yapılmaktadır. Hali hazırda sahadaki çöp gazından 5,4 megawatt elektrik enerjisi üretmekte ve saatte 3000 metreküp çöp gazını yakıp enerjiye dönüşmektedir. Entegre tesisinde ise 3 adet fermantasyon tankı ile de 5,6 megawatt enerji üretimi sağlanmaktadır. Tesis kurulu kapasitesi 11,32 megawatttır. Tesisimizde şuanda toplamda 10 megawatt enerji üretimi elde edilmektedir” dedi.

Açığa çıkan ısı serada kullanılıyor

Çöpten elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan atık ısının ise tesis içerisinde kurulan serada kullanıldığını dile getiren Kahramantekin, “Açığa çıkan ısıdan faydalanmak için 2 bin metrekarelik alana sera kuruldu. Bu serada Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerinde kullanılmak üzere çiçek ve süs bitkisi üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanıyor” ifadelerini kullandı.



Kahramantekin ayrıca, tesiste sadece elektrik üretilmediğini aynı zamanda kağıt, cam ve plastik atıklarının da geri dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı da bulunduklarını aktardı.