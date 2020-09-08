Eskişehir’de, engelli bireyler iş hayatına kazandırılacak

08 Eylül 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde, özel bireylerin çalışma hayatına katılabilmelerine olanak sağlamak amacıyla “ön imalat elamanı ara insan gücü yetiştirme programı” protokolü imzalandı. Protokol ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedefleniyor. Eğitim programı 72 saat teori, 448 saat de uygulamalı olmak üzere 520 saat ve 21 hafta olarak hesaplandı. Kurs bitiminde katılımcı bireyler ülke genelinde geçerliliği olan sertifika alırken, kazandırılacak meslek ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde edecekler. Program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmesi amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi ile İŞKUR işbirliğinde uygulanacak programa ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan öğrencilerin, EOSB desteği ile OSB’de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Sertifika alarak üretime dahil olacaklar

Tepebaşı Belediyesi ile 2019 yılında Engelliler Montaj Atölyesi’ni hayata geçirerek, özel bireylerin istihdama katılmasına katkı sunduklarını aktaran EOSB Başkanı Nadir Küpeli, “5.5 ay sürecek bu proje döneminde 13 gencimiz burada atölyemizde yeteneklerini geliştirecek, proje bitiminde de işletmelerimizde istihdam edilecek" dedi.