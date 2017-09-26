Eskişehir’de oda başkan adayları hız kesmeyecek

26 Eylül 2017

SONER CAVKAYTAR

ESKİŞEHİR - Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarındaki seçimlerin Bakanlar Kurulu kararı ile Nisan 2018 tarihine ertelenmesi kararı sonucu adaylar seçim stratejilerini değiştirerek çalışmalarını önümüzdeki 6 aya yaydılar. Başkan adayları önümüzdeki süreçte sahada olacaklarını ve özellikle üye ziyaretlerine yoğunlaşacaklarını belirtiyorlar.

ESO başkanlığına adaylığını koyan Nadir Küpeli, yaptığı açıklamada başlanan seçim çalışmalarına ara vermeden heyecanla devam edeceklerini belirterek, “Bütün gruplarda seçim çalışması yapan bilgili, tecrübeli, donanımlı, aynı zamanda da genç ve dinamik ekip arkadaşlarımızla birlikte, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları daha da motive bir şekilde sürdürerek sanayicimizin güçlenmesi, büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Eskişehir sanayisini geliştirmek için ayrıntılı bir proje planı hazırladık. Farklı görev ve sorumluluklarla elde ettiğimiz bilgi, donanım ve tecrübe ile somut ve Türkiye’nin gelecek hedefl eri ile doğru orantılı hedeflere varabilecek projeler ürettik” diye konuştu. ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana sürdürdüğü kampanyasında yaptıkları yoklamalarda Eskişehirli sanayicilerin kendilerine destek verdiğini gördüklerini belirterek, “Son 3 aydır yoğunlaştırdığımız seçim çalışmaları boyunca sanayicilerin bizlere gösterdiği destek bizi daha da motive etti. Önümüzdeki 6 ay boyunca biz de onlara sadece seçim zamanlarında ziyaret edenlerden olmadığımızı göstereceğiz. Önümüzdeki süreç içinde daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) adaylığını koyan mevcut başkan Metin Güler, “Seçim çalışmalarımıza Nisan 2018’e kadar aynı heyecan ve kararlılıkta, tempomuzu düşürmeden devam edeceğiz. Yola çıkarken ana hedefimiz; üyelerimizin kazancını artırmak, Eskişehir’in gelişmesini planlamak ve herkes için büyüyen bir ekonomi yaratmaktı. Eskişehirli iş insanlarını, tüccarımızı ve ticaret erbabını zaman kaybına uğratmadan aynı özveri ve azimle yeni dönemin projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. ETO başkanlığına adaylığını Erdoğan Tekgöz ise “Yolumuza zamandan bağımsız olarak çıktık.Tüm üyelerimize dokunmayı, değişim gereğine duyduğumuz inançla bu değişimi başlatmayı hedefl edik. Koyduğumuz hedefe ulaşma adına her zaman, sanki seçim yarın olacakmış gibi, projelerimizi hemen hayata geçirecekmiş gibi hazır olacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eskişehir ticaret erbabının, önümüzdeki süreçte de yolumuza ışık tutacak değerli görüş ve önerilerini dinleyerek, sessiz çoğunluğun sesi olmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.