“Eskişehir’de yüzlerce boş dükkan var”

18 Ağustos 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de koronavirüs salgını nedeniyle zarar eden ve işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafı ziyaret ederek, “Kepenk İndiren Esnaf” raporu hazırladı. Çakırözer, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan esnafın şimdi de yeterli satışı yapamadığı ve hükümetten istediği desteği alamadığı için kepenk indirmek zorunda kaldığını belirtti. Çakırözen, “Kentin merkezinde yüzlerce dükkan kepenk indirmiş durumda” dedi. Ortaya çıkan rakamların kaygı verici olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “Büyük işletmelerin çoğu boş. En işlek caddelerin üzerlerindeki esnaf bile satış yapamıyor. Esnafımıza acil destek sağlanmazsa bu sayıların daha da artmasından kaygı duyuyorum” diye konuştu.

Çakırözer, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Küçük esnaf için, ‘acil destek paketi’ açıklanmalı. Esnafın vergi ödemeleri, SSK primleri ve Bağ- Kur ödemeleri en az bir yıl faizsiz ertelenmeli, borçlar uzun vadede yapılandırılmalı. Kira, doğalgaz, elektrik gibi ödemelerine devlet destek sağlamalı. Kredi kullanımlarının önü açılmalı. Bankalar pos komisyonlarında indirime gitmeli. Damga vergisi muafiyetine gidilmeli. Kira sözleşmesi sona eren işyerlerinin kira artışlarına sınırlama getirilmeli. Odaların aidatlarında devlet desteği sağlanmalı. Küçük esnafın ticari araçları ile ilgili zorunlu trafik sigortası ve kasko ödemelerine devlet desteği sağlanmalı.”