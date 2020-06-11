Eskişehir’e, beş ayda 27 yeni yatırımcı geldi

11 Haziran 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK/ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ocak-mayıs döneminde mevcut OSB alanı ve 1.Gelişme Bölgesi’nde, 27 yeni yatırımcıya toplam 722 bin metrekarelik alan tahsis ettiklerini açıkladı. Son beş aylık dönemde gerçekleştirilen arsa tahsislerinin yıllık bazda geçmiş 10 yıllık dönemden daha fazla olduğunu belirten Küpeli, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönem geçiriyor olsak da kriz dönemleri ileriye yönelik büyüme planlarının yapılması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Böyle dönemlerde fırsatları görüp büyüme planları yapan, yeni yatırımlar için önce davrananlar ve ileriye yönelik uzun vadeli pozitif planlar yapanlar her zaman kazançlı çıkıyor” dedi. Küpeli, “Böyle bir ortamda Eskişehir OSB sunmuş olduğu altyapı imkânları, çok uygun arsa fiyatları ve her ne kadar teşvikler bakımından 1’inci bölgede olsa da OSB’de gerçekleştirilen birçok sektördeki yatırımlar, teşviklerden yüksek oranda yararlanması nedeniyle, son yıllarda yatırımcıların en çok tercih ettiği OSB’lerden biri konumuna geldi” dedi.

Son 3,5 yılda Eskişehir OSB’den toplam 72 yatırımcıya 1 milyon 481 bin metrekare yeni yer tahsisi yaptıkları bilgisini veren Küpeli, OSB’de devam eden projeler ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “OSB Teknik Koleji, Yaşam Merkezi, kreş, yeni ticaret merkezi, yeni bağlantı yolları, altyapı yatırımları, çevre yatırımlarımız gibi çok sayıda önemli tesis inşaatları şu anda hızla devam ediyor. Özellikle 1. Gelişme Bölgemizde çok uygun fiyatlarla sanayicilerimize arsalar tahsis ediyoruz. Bu bölgemizden yer alan sanayi kuruluşları hızla yatırımlarını tamamlayarak üretime geçiyorlar. 1. Gelişme bölgemiz ayrıca TANAP doğalgaz boru hattından gelen doğalgazı kullanan ilk bölge.

“BEYAZ EŞYA ÜRETİCİSİ ÇİNLİ HAIER, OSB’DE YATIRIMA BAŞLADI”



Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Çinli Haier şirketinin Eskişehir OSB’yi tercih ettiğini ve geçen yıl yatırıma başladığını belirten Nadir Küpeli, "Firmanın fabrika inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında Eskişehir’in ihracatına ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem özellikle AB, ABD pazarları ve bu ülke sanayileri açısından yeni tedarik merkezlerinin başında artık Türkiye’nin çok daha fazla öne çıkacağı görülüyor” diye konuştu.