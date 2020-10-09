Eskişehirli sanayici daha ucuz araç kiralayabilecek
Eskişehir Sanayi Odası’nın yaptığı anlaşma sonucu Eskişehirli üreticiler artık daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek.
ESKİŞEHİR-DÜNYA
Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avis Filo ve Birliktesatinal.com işbirliğinde yapılan anlaşma ile Eskişehirli sanayicilerin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralamada maliyetler azalacak. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleşen imza törenin de konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, “Koç Holding şirketlerinden Avis Filo ile anlaşma sağladık. Bu bağlamda işletmelerimizin uzun süreli araç kiralaması ortak satın alma anlayışı ile sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen firmalarımız bize başvursun” diye konuştu. Avis Filo Araç Kiralama Müdürü Mehmet Eser Pelenk ise “Ülkemiz sanayisinin bugün geldiği noktada ve sürdürülebilirliğinde önemli yer teşkil eden Eskişehir’de böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduk ” dedi.