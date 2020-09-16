Eskişehirli sanayici tedbir ve desteklerin devamını bekliyor

16 Eylül 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi’nin yıllık yüzde 4,4 arttığına dair verileri değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, rakamların sevindirici olduğunu ancak üretimin aynı seviyede devam etmesi için yeni desteklerin şart olduğunu belirtti.

ESO Başkanı Kesikbaş, salgına rağmen Türk sanayicisinin üretime devam ettiğini ancak mutlaka destek mekanizmalarının genişletilerek devam etmesi gerektiğini işaret etti.

Kesikbaş, “TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, imalat sanayinin Covid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdüğünü görebilmekteyiz. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıkmış oldu. Tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye devam eden sanayicimizin bu ivmeyi sürdürmesi için gerekli tedbir ve desteklerin devamını beklemekteyiz. Bu süreçten ekonomik olarak en az hasarla çıkmamızın formülü en sağlıklı koşullarda üretmeye devam etmektir” dedi.

“Sanayi üretimindeki artış, umut veriyor”

EOSB Başkanı Küpeli, aylık bazdaki sanayi üretimi ve ciro endeksi artışının umut verici olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemde sanayimizin güçlü yapısı ve ekonomide sahip olduğu büyük pay, ekonomiyi ayakta tutmaya ve sürüklemeye devam ediyor. O yüzden sanayiye sağlanan her destek, aslında ekonomiye ve geleceğimize olan bir destektir. Bilindiği üzere pandemi döneminde devletimizin destek amacıyla ertelediği SGK ve vergi ödemelerinin ödeme zamanı yaklaşıyor. Devletin bu ödemeleri 2021 yılına öteleyerek, zamana ve uygun taksitlere yayılması tüm kesimler açısından büyük yarar sağlayacak" diye konuştu.

Bu dönemde başta KOBİ’ler olmak üzere birçok işletmenin finansman dengesinin ciddi ölçüde bozulduğunu vurgulayan Küpeli, "Bu işletmelerimizin yaşamasını ve büyümesini sağlayacak, iç piyasayı canlandıracak yeni vergi düzenlemelerinin yapılmasına ihtiyaç var. Özellikle ihracata yönelik ve yüksek katma değer sağlayacak sektörlerin ve yatırımların bu dönemde daha fazla desteklemeliyiz. Bu yatırımların şimdi yapılması, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Aynı şekilde iç piyasaya canlılık sağlayacak şekilde yeni vergi ve ÖTV düzenlemelerinin de hızla yapılması, 2020 yılının kalan döneminin daha iyi geçmesini sağlayacağı gibi, işsizliğinde çözümüne katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.