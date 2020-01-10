Esnaf e-faturaya hazır değil

10 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, 1 Ocak’tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. BSMMMO olarak üyelerin eğitimi ve bilgilendirme çalışmalarının tamamlanmadığını belirten Doğan, 4 ayda 11 seminer yaptıklarını söyledi. Ancak esnaf ve tüccarın gerek internet gerekse teknolojik altyapı olarak bu konuda hazır olmadığını vurgulayan Yılmaz, e-fatura sisteminin işleri çok daha kolaylaştıracak bir sistem olduğuna, ancak doğru anlatılması, altyapının tamamlanması gerektiğine işaret etti. Doğan Yılmaz, yazılacak bir uygulamanın dijital ortamda e-fatura geçiş sistemini kolaylaştıracağına işaret etti.

5 bin 100 üyesi bulunan BSMMMO’nun staj yapanlarla birlikte 6 bin kişilik bir yapı olduğunu belirten Yılmaz, dünyada yaşanan dijital dönüşümün tüm meslekler gibi mali müşavirleri de etkileyeceğini dile getirdi. Doğan Yılmaz, üyelerine geleceğin trendlerini anlatmak ve dijital dönüşüme uyum sağlayarak mesleklerinin geleceğini şekillendirmeleri için eğitim, seminer ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı.