Esnaf, yeniden Şarlı dedi

15 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi genel kurulunda mevcut başkan Bahri Şarlı, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. 5 bin 321 ortağı olan Kooperatifin genel kurulunda bin 300 ortak oy kullandı.

Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin 2002 yılı sonunda 2 milyon 747 bin lira olan kredi hacminin, 2017 yılı sonunda 60 kat artarak 167 milyon 800 bine ulaştığını vurgulayan Bahri Şarlı, kooperatifin en çok kredi veren kuruluş olduğunu dile getirdi.

Verdikleri kredilerin yüzde 98’ini tahsil ettiklerini belirten Şarlı, Bursa’daki 20 Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin 2017 sonunda 1 milyar 132 milyon lira kredi kullandırdığını aktardı.

Bahri Şarlı, “Bu rakam da Türkiye’deki toplam kredinin yüzde 5’ini teşkil ediyor. Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi 958 Esnaf Kefalet Kooperatifi içinde en başarılı Kooperatif ise bu yönetim kurulumuzun titiz çalışması, personelimizin üstün vazife anlayışı ve değerli ortaklarımızın Kooperatif bilinci içerisinde hareket etmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Şarlı’nın yeni yönetim kurulunda; Arif Tak, Oktay Gültekin, Fahrettin Tüccaroğlu, Ali Özkan İlhan yer aldı.