Etüt ihalesi tamamlandı, Ayvalık’a doğalgaz geliyor

17 Eylül 2020

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in kente doğalgaz getirilmesiyle ilgili verdiği mücadele olumlu sonuçlandı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 15 Eylül’de doğalgaz müjdesi verdi. “Ayvalık Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı” ihalesi sonuçlandı. İhale komisyonunun yapacağı son değerlendirmenin ardından işin hangi firmaya verileceğinin netleşeceği bildirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kente doğalgazın getirilmesi için başkentte yoğun temasların ardından bugün en önemli virajın dönüldüğünü söyledi. Geçen mart ayında Ankara’da AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdıklarını hatırlatan Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirdiklerini söyledi. Ergin, bu dev hizmetin ilçeye gelmesi için destek istedikleri Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan’ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Doğalgaz sayesinde kışın kentin havasının daha az kirleneceğini vurgulayan Mesut Ergin, ilçeye doğalgaz gelmesi için gerekirse tüm olanakları seferber etmeye hazır olduğunu bildirdi.