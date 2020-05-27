“Ev dışı tüketim azaldığı için gıda sektöründe daralma yaşandı”

27 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) Bursa’nın önde gelen iş insanlarını ağırlamayı sürdürüyor. Bursa gıda sektörünün köklü firmalarından Seçkin Onur A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı ve Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Aytuğ Onur, iş hayatındaki tecrübeleri aktardı. 1950’li yıllarda 25 metrekarelik bir dükkândan, 40 bin metrekareyi aşan çalışma alanına geçtiklerini söyleyen Dr. Onur, “Şu anda 400 çalışanımızla birçok firmanın 20 ilde dağıtımını yapıyor, hem de “Bizden” markamızla üretim yapıyoruz. Hazır tüketim sektöründe, Türkiye’nin en başarılı 10 firmasından birisiyiz. Bu noktaya zamanında ilklere imza attığımız için geldik” diye konuştu. Hazır tüketim sektöründe önemli markaların dağıtımını yaptıklarını anlatan Onur, “Bizden” markasıyla da 1997 yılından itibaren üretim alanında faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

“Yerli üretime değer vermeliyiz”

Dünyayı etkisi altına COVID-19 pandemisinin gıda sektörüne etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytuğ Onur, “Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi gıda sektörünü de etkiledi. Burada elbette insan sağlığı her şeyin önünde ve alınan önlemlere harfiyen uymalıyız. Salgından gıda sektörü nispeten daha az etkilendi ancak, ev dışı tüketim alanı azaldığı için bir daralma yaşandı. Biz bu süreçte Türkiye’nin gıda noktasında kendi kendine yeterliliğini de test etmiş olduk. Kendimize daha fazla yetebilmek için, daha çok üretmek zorundayız. Bu hem gıda hem de diğer imalat sektörleri için geçerli. Dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmalı, yerli üretime değer vermeliyiz” diye konuştu.