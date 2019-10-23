Ev tekstilinde yaratıcı gençler ödüllerini aldı

23 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Techxtile Start-Up Challenge etkinliği ile eş zamanlı olarak Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren Bengi Meydan, Can Berkay Turhan ve Zeynep Pasinli ödüllerini; UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Yarışması Komite Başkanı Aslı Türkün Karaçor ile UTİB Yönetim Kurulu ve Tasarım Yarışması Komite Üyeleri Nilüfer Ayça Kurtcan, Şeyma Özçimen ile Dilek Acar’dan aldılar.

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Yarışması Komite Başkanı Aslı Türkün Karaçor, tekstilin, tasarım ve yeniliklere her zaman açık olmasının sektörün güçlü yanlarından birisi olduğunu belirterek, küresel rekabet ortamında öne çıkabilmek için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularına özel önem vermeye devam etmek gerektiğini vurguladı.

“9 yılda 1951 başvuru, 129 kişiye ödül”

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı 2011 yılından bu yana düzenlediklerine dikkat çeken Türkün Karaçor, “Bugüne kadar toplam 1.951 başvuru oldu ve toplamda 129 kişiye ödül verdik. 2019 yılında Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Yarışmamız bu sene ürün tasarımı kategorisinde Sürdürülebilirlik ana teması çerçevesinde sadece öğrencilere yönelik düzenlendi. Genç tasarımcıları teşvik ederek, sektörün rekabet gücünü artırmayı ve sektörümüzün uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Aslı Türkün Karaçor, yarışmada ilk üçe girenlerin nakdi para ödülü yanında; tüm finalistlerin Online İngilizce Eğitimi, Staj, Tasarım Tescil Sponsorluğu ödüllerine hak kazandığını, ayrıca her sene olduğu gibi kazanan finalistlerin Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yurt dışında eğitim bursu imkânına sahip olacaklarını bildirdi.

“Tekstil sektörümüz artık ürün de çeşitlendiren konumda”

Konuşmasında ülkemizin zorlu şartlara rağmen 2018 yılında ihracatını 168 milyar dolara yükselttiğine vurgu yapan Aslı Türkün Karaçor, “Artık sadece bir pazara odaklanmış değil, dünyanın tamamını pazar kabul eden bir anlayışa sahibiz. 2018 yılında ülkemiz tam 193 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptı. Diğer yandan Türkiye tekstil sektörü sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konumda. İşte bütün bu olumlu gelişmelerin altında yatan nedenlerin en önemlilerinden biri de Ar-Ge tasarım ve inovasyon kültürünün, yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamasıdır” dedi.



Türkiye’nin mekân tekstilleri sektöründe dünya pazar payının yüzde 4,5. Yıllık ihracatının ise 2,7 milyar dolar olduğunu kaydeden Türkün Karaçor, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğimiz de 2018 yılı sonunda yüzde 6 artış ile yaklaşık 600 milyon dolar mekân tekstili ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatta kg başına birim fiyatımı 10 dolar seviyesine geldi” diye konuştu.