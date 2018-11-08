Eylül ayında Bursa’da 26 belge teşvik aldı

08 Kasım 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Eylül ayında Bursa’da 26 belge Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşviklerinden yararlandı. 10 komple yeni yatırım için belge düzenlenirken, yatırımların eylül ayı toplam tutarı 321 milyon lira, ithalat tutarı ise 37 milyon dolar olarak kaydedildi. Teşvik belgesi düzenlenen 26 belgenin istihdamı 822 oldu. Eylül ayında en fazla yatırım dokuma ve otomotivde gözlendi. 7 dokuma yatırımının 3’ü komple yeni yatırım olurken, otomotivde 5 yatırım için belge düzenlendi.

Bursa’da 9 ayda 276 belge için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, toplam tutar ise 5.2 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre alınan yatırım teşvik tutarında iki kat artış gerçekleşti. Yatırımlarla öngörülen istihdam ise 5 bin 928 kişiyi buldu. En fazla yatırım teşviki alınan ay ise mayıs ve haziran ayları oldu.

Bu dönemde tekstil, otomotiv, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olarak modernizasyon, tevsi ve ürün çeşitliliği yatırımlarına yöneldiği gözlendi. Özellikle mayıs ayında Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları’nın binek otomobil ve hafif ticari araç alanında planladığı modernizasyon yatırımı 1.1 milyar lira olurken, büyük otomotiv yan sanayilerinden olan Valeo’nun klima, radyatör, radyatör fanı, silecek mekanizması gibi çeşitli kalemlerde planladığı ürün çeşitlendirme yatırımı 409 milyon lira olarak teşvik belgesine bağlandı. İstihdamda lokomotif sektör tekstilde ise ilk 9 ayda ağırlıklı olarak modernizasyon ve tevsi yatırımları dikkat çekti.