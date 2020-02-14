Facebook Bursa İstasyon’da çalışmalar başladı

14 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook, Habitat Derneği, Bursa Ticaret Borsası (BTB) işbirliği ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu koordinasyonunda sürdürülecek olan, Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi Protokolü`nün imzalanmasının ardından, Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi, Bursa İstasyon Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

Bursa’nın yeni ve güçlü markalar çıkartması, global dünyada yerini alan bir şehir olması vizyonuyla kurulan Bursa İstasyon çalışmalarına başladı. Bursa’nın gelişimi için tüm değerleri bir arada toplayan BTB, Bursa İstasyon`un gelişimini hızlandırmak için tüm paydaşları bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Özhan, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı Sevgi Saygın, BTB Meclis Üyesi Samet Dinçer ile akademisyenler ve Bursa iş dünyasının başarılı girişimcileri katıldı.

“Sınırlarını Aşan Türkiye Programı”

Habitat Derneği Topluluk Merkezi Direktörü İsmail Metin, Bursa İstasyon`da yapılabilecek eğitimler ve çalışmalar hakkında bir sunum yaparak, katılımcılara platform hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Bursa İstasyon’u, girişimcilere eğitim ve deneyim fırsatı sunmayı hedefliyor. Bursalı girişimciler Bursa İstasyon’da alanlarında profesyonel kişilerden alacakları eğitimlerle ve onların tecrübelerinden faydalanarak, girişimlerini hayata geçirebilecekler. “Sınırlarını Aşan Türkiye Programı” kapsamında İstanbul’da açılan Facebook İstasyonu’nun, bölgesel ayağını oluşturan Bursa İstasyon, merkezde yapılacak program ve eğitimlerin yerelde yürütülmesini sağlayacak. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır; “Kuşakların iş yapabilirliği çok farklı, yatırımcı ve girişimcilerin de teknoloji odaklı hareket ettiklerini ve etmeleri gerektiğini de biliyoruz. Girişimci ve yatırımcılar bu fiziki ortam ile saniyeler içerisinde zahmetsiz ve kazançlı ticaret yapabilecekler” dedi.

“Dünyanın dilini konuşacağız”

Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi’nin Bursa için çok değerli olduğuna vurgu yapan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Özhan; “Ben bir yatırımcı ve aynı zamanda da bir girişimciyim. Dünyanın konuştuğu ticaret dilini, dünya ile aynı anda konuşabilmek çok güzel. İstasyon girişimcilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynarken, özel sektör, üniversite ve girişimcilerin bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak” dedi.

Bursa’nın girişimcilerine dünyaya açılma alt yapısı sunacak olan Bursa İstasyon, aynı zamanda yeni markalar çıkmasını sağlayarak şehri ekonomik, sosyal, kültürel ve marka değeri olarak destekleyecek bir proje olarak faaliyetlerini sürdürecek.