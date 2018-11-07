Fahri konsoloslara ‘işbirliği’ daveti

07 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fahri konsolosların oluşturdukları lobi faaliyetleriyle Türkiye algısına ve kentin dış ticaretine önemli katkılarda bulunabileceğini vurguladı. Küresel ticarette önemli bir değişimin yaşandığını, korumacılık politikalarının ülkelerin refah ve istikrarında engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Daha güçlü bir dayanışma kültürüyle üretimin, yatırımın ve ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldırarak hep birlikte daha büyük başarılara imza atabiliriz” dedi.

Küresel Fuar Acentesi ile 6 binden fazla iş insanını dünya pazarlarıyla buluşturduklarını, Ticari Safari projesiyle de 18 bini aşkın alıcıyı Bursa’da firmalarla bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Burkay, “Ur-Ge ve kümelenme projelerimizde yer alan yaklaşık 600 firmamıza dünya ile rekabette önemli avantajlar sağladık. Tüm bunların sonucunda da 2017 yılını 14 milyar dolarlık rekor ihracatla tamamladık. ‘Ülke Masaları’ projemizle de kentimizin ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz rakamlar, ulaşmamız gereken yeni hedeflerde iş dünyamıza moral ve motivasyon sağlamaktadır. Yeni rekorlara ulaşmak için inadına üretim ve inadına ihracat mottosuyla azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Burkay, fahri konsoloslar ile sinerji toplantılarına bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini dile getirdi. Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Burkay, özellikle ticari ilişkilerle birlikte uyuşmazlıkların artık hayatın bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Brezilya Bursa Fahri Konsolosu Dr. Silvyo Benbassat, BTSO öncülüğünde güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, bu işbirliği buluşmalarına bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya Bursa Fahri Konsolosu Sibel Ölçüoğlu, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde bu tip toplantıların büyük önem taşıdığını belirterek, organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

Polonya Bursa Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik, BTSO öncülüğünde hazırlanan istişare toplantısının önemine işaret ederek, “Her zaman desteğe hazırız. Her toplantıdan yeni projeler ve fikirler çıkartmalıyız. Çünkü bu şehir daha güzel işleri hak ediyor.” dedi.

Litvanya Bursa Fahri Konsolosu ve BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ise “İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi tanırsa ilişkileri de o denli artar. Bu toplantılar güzel fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacak” dedi.