Fanuc ve Schunk Bursalı sanayicilerle bir araya geldi

09 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Etkinliği değerlendiren Fanuc Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Günümüzde Endüstri 4,0, genel endüstri, otomotiv beyaz eşya, bilişim ve birçok farklı sektörde hedeflere ulaşmak için önemli bir parametre. Bu noktada da sektörün önemli iki firması olarak talaşlı imalat ve otomasyon çözümleri konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi katılımcılarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Schunk Genel Müdürü Emre Sönmez de “Verimimizi artırmaya yönelik ortak çözümlerimizle sektörlerinde lider iki firma olarak gücümüz etkinlik kapsamında katılımcılara gösterdik. Schunk olarak, çağın ihtiyaçlarını bir adım önden takip ederek oluşturduğumuz ürün yelpazemiz ile kullanıcılarımıza hassasiyet, hız ve esnekliğe dayalı çözümler sunuyoruz. Bu anlamda Bursa’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik bizler için büyük önem taşıyor” diye konuştu.