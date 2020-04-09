Fındık çiftçilerine İlkbahar için zirai uygulama önerileri

09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Ferrero Değerli Tarım ekibi, fındık çiftçilerine doğanın uyandığı bahar aylarında yapılması gereken zirai uygulamaları hatırlatarak, “İlkbahar fındık tarımı için önemli ve riskli bir mevsimdir. Bu mevsimde atılacak adımlar ve yapılacak zirai uygulamalar hasadı yüzde yüz etkiler. Hasadın kaderi çiftçinin elindedir. Bu dönemde yapılacak gübreleme, zirai don tedbirleri ve zararlılarla mücadele büyük önem taşır” diyor.

Ferrero Değerli Tarım Teknik Uzmanı ve Ziraat Mühendisi Gürkan Kadıoğlu, bu dönemde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

‘’İlkbahar sezonu başlarken, çiftçilerin yapması gereken ilk şey meteorolojik verileri takip ederek, zirai don erken uyarılarına dikkat etmektir. Çünkü ilkbaharda yaşanan zirai donlar, fındık bitkisinin verimini düşürebilecek en tehlikeli çevresel faktörlerden biridir. Fındık bahçelerinden kaliteli ve verimli ürünler elde etmek için ilkbahar mevsiminde yapılması gereken bir diğer uygulama da gübrelemedir. İlkbaharda gübreleme yapılırken toprak analizi sonuçlarına göre hareket etmek gerekir. Fındık bitkisi, ilkbahar mevsiminde dip sürgün ve yabancı otların temizliğine de ihtiyaç duyar. Fındık çiftçileri tarafından genelde hasada yakın dönemde yapılan dip sürgün temizliği, aslında çok geç kalınmış bir uygulamadır. Fındık bitkisi ilkbahar döneminde külleme hastalığıyla da karşılaşabilir. Son yıllarda çiftçiler tarafından da bilinen ve kesinlikle mücadele edilmesi gereken bu mantar hastalığı, kalite ile verimi oldukça etkiler. Bitkiye ulaşan güneş ışığının ve hava sirkülasyonunun yeteri kadar olması durumunda hastalığın şiddeti ve yayılışı daha az olmaktadır. Bu mevsimde karşılaşılan bir diğer zararlı ise, fındık kurdudur. Erginler mayıs ayı içinde çıkışlarını tamamlar. Dalkıranlar, mart ayı başından itibaren, sıcaklıklar 18 – 20 santigrat dereceye ulaştığında, sağlıklı olan dallara yeni galeriler açmaya başlarlar. Dalkırana engel olmak için ergin çıkışlarının görüldüğü dönemlerde, bahçenin belirli bölgelerine tuzaklar asılır, aynı zamanda zararlının olduğu dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılır. Bahar döneminde de sıkça karşılaşılan kozalak akarına engel olmanın ilk yolu kış mevsiminde kozalakların toplanıp bahçedeki uygun yerlere küçük yığınlar halinde bırakılmasıdır. Fındık çiftçileri tarafından bahar döneminde de uygulanması gereken yaprak gübrelemesi, bitkinin topraktan yeteri kadar elde edemediği ve düşük miktarlarda ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin periyodik olarak alınması için gerekli bir işlemdir. ‘’

Çevreye Duyarlı Olmak Önemli..

Ferrero Değerli Tarım uzmanları, fındık yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele de sırasıyla önleyici kültürel tedbirler, mekanik mücadele, tuzaklar, biyoteknik mücadele ve son çare olarak kimyasal mücadele yani pestisitlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması da asla ihmal edilmemelidir. Bu şekilde ülke ekonomimize, çevreye, toprağa, suya, canlılara ve en önemlisi insana zarar vermeden yahut minimum zararla üretim yapmış oluruz. Çevre kirliliğinin ve istenmeyen kazaların yaşanmasını minimize etmek için pestisit kutularını üç defa su ile çalkalayıp ardından başka amaçla kullanılamayacak hale getirmek için delip uygun atık kutularına atarak geri dönüşüme kazandırabiliriz” diyor.