Fındık ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

02 Eylül 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Fındık ihracatında COVID-19’a rağmen döviz bazında artış yaşandığını belirten Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, “1 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos 2020’de sona eren ihracat sezonunda 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edildi. Miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Bu ihracat karşılığında sağlanan döviz girdisi ise 2,3 milyar dolar oldu. Bir önceki sezon 269 bin 399 ton iç fındık ihracatı karşılığında yaklaşık 1,6 dolar döviz geliri elde edilmişti. Bu sezon miktarda yüzde 27,5, döviz gelirinde ise yüzde 45,2 oranında artış yaşandı” diye konuştu.

Bölgeden 150 ülkeye ihracat yapıldığını söyleyen Sevinç, “Fındık ihracatçıları olarak rekor üstüne rekor kırıyoruz. Ancak, önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel COVID-19 ikinci dalgası nedeniyle global ölçekte beklenen daralmanın, içinde bulunduğumuz sezonda talep krizi olarak karşımıza çıkması ihtimalinden de bir o kadar tedirginlik duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zira talepte yaşanabilecek bir azalma hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız aleyhine sonuçlar doğurabilecek nitelikteki gelişmeler” ifadelerini kullandı.

Fındık sanayici ve ihracatçıları olarak daha çok döviz girdisi sağlamak istediklerini ifade eden

Sevinç, “Üreticilerimize düşen görev; global tüketim için ihtiyaç duyulan miktarda kaliteli

fındıkların Türkiye orjinli fındıklarla karşılanmasına imkan verecek şekilde kalite ve verimi

artırmak. Devlete düşen görev ise fındığın yüzde 90’a yakın kısmının ihraç edildiğini hiç hatırdan çıkarmadan, dünya fındık piyasaları ve ikame ürün piyasalarını

değerlendirerek, alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ihracat odaklı

olmasına öncelik vermek. Bu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi ile fındık

sanayici ve ihracatçıları olarak hedeflediğimiz 500 bin ton ihracat ile çok daha yüksek

döviz girdisi sağlama hedefine ulaşmamız mümkün olacak. Dolayısıyla Karadeniz Bölgesi’nde ilave yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam ederek bölgenin sosyo-ekonomik şartlarının

iyileştirilmesinde sağlanan önemli ve somut katkılar büyüyerek devam edebilecek” şeklinde

konuştu.