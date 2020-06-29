Fındıkta, ‘bahçeye gel’ kampanyası

29 Haziran 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Fındıkta 2019-2020 ihraç sezonunun tamamlanmasına 2 aydan fazla bir süre olmasına rağmen, dış satımda tüm sezonların rekoruna şimdiden ulaşan Türkiye’nin bu üründen daha fazla kazanabilmesi için daha fazla üretimin yapılması gerektiği vurgulandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, hem üretim hem de ihracatta oldukça verimli bir yıl ve sezonunun yaşandığına dikkat çekerek, “800 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Bununla bağlantılı miktar ve eder bazında iyi bir sezon yaşadık. Sezonun kapanmasına 2 aydan fazla bir süre olmasına rağmen miktar bazında tüm sezonların rekorunu kırdık. Bundan şunu anlıyoruz: Ürün varsa başarı var. Ürün varsa gelir var. Ürün varsa ticari aktivite var” dedi.

"Temmuzda yapılacak sayımı, gerçek rekolteyi verecek"

Edip Sevinç, üreticiye yönelik Bahçeye Gel Kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada üreticilere; “Bahçeye gelelim, bahçeden çıkmayalım” çağrısı yaparak şunları söyledi: “800 bin tonluk bir rekoltenin ardından fındık gibi ağaçlarda daha az bir verim yılı gelir. Şimdiye kadar da öyle oldu. Ama bütün bunlara rağmen üreticilerimizin 2019 ürününde iyi kazanmaları nedeniyle bahçelerine daha çok özen gösterdikleri, bakım yaptıklarını görüyoruz. Bu ilgi gelecek yıllara da sirayet edeceği için memnuniyet vericidir. Bu yıl rekolte 600 bin tonun üzerinde olacak gibi gözüküyor. Tabii fındık bir tarım ürünüdür. Toplanana kadar kesin konuşmak olmaz. Ancak temmuzda yapılacak meyve sayımı gerçek rekolteyi verecek.”

Özellikle koronavirüs sonrasında, köyü olan vatandaşların kırsala dönmeyi tercih etmeleri ve aktivite olarak bahçeleri ile ilgilenmelerinin hem sağlık, hem de ekonomik açıdan yararlı olacağına dikkat çeken Edip Sevinç, “Fındıkta zararlılar ile mücadele edip, gübrelemenin iyi yapıldığı anlaşılıyor. Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Fındık çok kıymetli bir ürün. Bunun artık az senesi olmaması lazım. Bakım, ilaçlama ve gübreleme ile az yıllarını ortadan kaldırabiliriz” şeklinde konuştu.