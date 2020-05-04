Finike Belediyesi kira ödemeleri 3 ay ertelendi

04 Mayıs 2020

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, korona virüs salgını nedeniyle birçok işyerinin kapalı olduğunu söyledi. Belediye mülklerinde kiracı olarak ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerden 3 ay kira alınmayacağını belirten Geyikçi, ''Kiracı esnaflarımızın yanı sıra ecrimisil ve satış kaynaklı belediye alacaklarını da 3 ay süre ile erteledik. Ertelemeden dolayı gecikme zammı da alınmayacak. Bu zor günlerde hemşehrilerimize destek olmak adına bu kararı aldık'' dedi.

Başkan Geyikçi, geçmiş dönemden kalan 13 milyon TL tutarındaki kredinin, yapılandırılması için Halkbank Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmasına karar aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ''Bir iftar da sen ver'', ''Bir sahur da sen ver'' düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti.

''“Ramazan ayı süresince ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Hayırsever Finike halkımız da kampanyaya dahil olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olabilir. Hayırseverler, bunun için 0242 855 55 66 numaralı ‘Yalnız Değilsin’ masamızı arayarak veya Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardımda bulunabilirler.''