Finike belediyesinden tasarruf

17 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Finike Belediyesi hizmetlerde kullanılmak üzere 3 adet çift kabin, 1 adet tek kabin kamyonet ve 1adet minibüs satın aldı. Yeni hizmet araçlarının belediye hizmet filosuna katılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Finike Kaymakamı Ergün Baysal, İlçe Müftüsü Abdurrahim Durmuş ve belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Ergün Baysal, teslim edilen yeni araçların vatandaşa hizmetinde kullanılması için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de, belediye olarak hizmet yelpazesini sürekli geliştirip yenilediklerini belirterek yeni araçlarla birlikte, çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmuş olacaklarını söyledi. Geyikçi şöyle devam etti.

''Artan iş yüküyle birlikte, hizmetlerin aksamaması için araç ve makine parkurunun da yenilenme ihtiyacı doğdu. Yeni araçlarımız, hizmetin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak. Göreve geldiğimizde, çöp toplayacak araçların akar yakıtları bile yoktu. Üzerinde haciz bulunan Finike Belediyesi hizmet araçları yeddi emin deposundaydı. Sanayide esnafımıza biriken borçlar, yapılamayan ödemeler nedeniyle arızalı olan araçlar bile tamir ettirilemiyordu.''

Kiralamanın yarı fiyatı taksitle satın aldı

Önceki belediye yönetimi döneminde 2018 yılında 16 aracın kiralama bedellerinin 602 bin 309 lira 76 kuruş olduğunu açıklayan Başkan Mustafa Geyikçi, ''Yine 2018 yılında aylık 50 bin 192 lira 48 kuruş kira bedeli ödenirken, biz göreve geldikten sonra bu rakamında altında taksit ödemek kaydıyla 21 bin 595 lira 50 kuruşa bu araçları belediyemize satın alarak kazandırmış olduk. Bu ve bunun gibi pek çok hizmetlerimiz artık çok daha uygun fiyatlarla yerine getirilerek çok büyük bir tasarrufa gidilmiş oldu'' dedi.