“Firmalar ödemekte zorlanıyor, krediler yeniden yapılandırılsın”

30 Ekim 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen vergilerin ve kamu bankaları tarafından verilen Hazine destekli kredilerin de yapılandırma kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Kamu alacaklarının yapılandırılmasının tüccar ve sanayici adına olumlu bir adım olduğunu belirten Güler, salgın döneminde ciroların azaldığını ve tüccarın, sanayicinin, esnafın ödeme dengesinin bozulduğunu dile getirdi. Güler, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen Hazine destekli kredilerin ve bu yılki vergilerin de yapılandırma kapsamına alınmasının firmaların ticari faaliyetlerine devam etmesi için çok önemli olduğunu kaydetti. Tüccarın, sanayicinin, esnafın muhtasar, prim hizmet beyannamesi ve KDV beyannamelerinin de ertelenmesi gerektiğine dikkat çeken Güler, salgın tehlikesi sebebiyle bazı işletmelerin aylarca kapalı kaldığını, bu süre zarfında kira ve personel gibi yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan firmaların ödeme güçlüğü çektiğini ifade etti.