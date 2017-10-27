FMV Işık Okulları, Cumhuriyet Bayramı’nı tüm coşkusuyla yaşatacak
FMV Işık Okulları öğrenci, veli ve öğretmenlerinden oluşan toplamda 517 kişilik koro, orkestra ve dans grubu; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İstinyePark'ta gerçekleştirecekleri çok özel bir etkinlikte kutlayacak.
FMV Işık Okulları’nın İstinyePark AVM’de halka açık olarak gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak.
29 Ekim Pazar günü saat 18.00’de İstinyePark’ta düzenlenecek etkinlik kapsamında; FMV Işık Okulları’nın Ayazağa, Nişantaşı, Erenköy ve Ispartakule kampüslerinden yaşları 5- 16 arasında değişen 315 öğrenci, 65 öğretmen ve 50 veliden oluşan 430 kişilik koroya, keman, çello, klarnet, flüt, gitar, arp, orff eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmenleri, konservatuar mezunu sanatçılar ve usta öğreticilerden oluşan 75 kişilik orkestra eşlik edecek.
Cumhuriyet Bayramına özel şarkıların söyleneceği ve izleyenlerin de katılımıyla 10. Yıl Marşı’nın seslendirileceği görkemli kutlamada öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 12 dansçı, şarkılara dansları ile eşlik edecekler.