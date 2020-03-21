Fuarlar sonbahara taşındı

21 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Kararın deklare edilmesinden sonra bizler de fuarlarımızı İlkbahardan Sonbahara taşıyarak Eylül ayında yapmaya karar verdik. Önceliğimiz insan sağlığı. Dilerim ülke olarak bu zorlu süreci, en az hasarla atlatırız” dedi.

Eker şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı Koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 yılı fuar takviminde yer alan ve 16 Mart -30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların 1 Mayıs 2020 sonrasındaki döneme ertelenmesi kararı aldığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu karara istinaden, 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan TURFOOD 3. Gıda Fuarımızın yeni tarihi, 10-12 Eylül 2020 olmuştur. 9-12 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarımızın yeni tarihi ise 3-6 Eylül 2020 olarak güncellenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”