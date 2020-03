Fuat Tosyalı,’’ Çalışmalarımıza akıl kattık ve başardık’’

16 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Fuat Tosyalı toplantıda, “Çalışmalarımıza akıl kattık ve başardık. Akıl ile yürütülen çalışmanın başarılı olması imkânsız değildir. Çalışmalarımız neticesinde şuan 3 kıtada iş yapıyorum’ ’dedi.

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan söyleşiye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Elif Saygılıer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Fuat Tosyalı küçük yaştan bu zamana kadar edindiği tecrübelerini dinleyicilere aktardı ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ÇALIŞMALARIMIZA AKIL KATTIK VE BAŞARDIK”

Türkiye ekonomisine sonsuz bir güven duyduğunu ifade eden Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “50 yılı aşkın bir iş hayatımız var. Küçük yaşta 9 metrekare alan içerisinde bu işi yapmaya başladım. Ben de her esnafın yaşamış olduğu sıkıntılarla karşılaştım. Daha sonrasında iş yerimiz 125 metrekare alana taşındı. 9 metrekareden 125 metrekare alana geçmek bizim için çok büyük bir şeydi. Çalışmalarımıza akıl kattık ve başardık. Akıl ile yürütülen çalışmanın başarılı olması imkânsız değildir. Çalışmalarımız neticesinde şuan 3 kıtada iş yapıyorum. Yaptığınız işte her şeyinizin kayıtlı olması gerekiyor. Bizim kayıt içinde çalışmamız Türkiye’nin en büyük şirketi olmamızı sağladı. Ekonomik krizler yaşandığında her zaman olaya normal olarak bakarım ve buna göre gerekli tedbirleri alırım. Hiçbir zaman yarın acaba ne olur diyerek bakmamamız lazım. Ülkemiz çok güçlü ve bütün dinamikleri çok iyi çalışıyor. Türkiye ekonomisine sonsuz güveniyorum. Türk insanının iş gücü verimliliği çok yüksek. 25 fabrikamızda Japon’dan Hintliye kadar çalışanımız var. En yüksek verimi de Türkler çalışanlarımızdan alıyoruz” dedi.

“DÜNYADAKİ EN ETKİN YÖNETİM SİSTEMLERİNİ KULLANIYORUZ”

Program sonrasında soru cevap bölümüyle devam etti. Dinleyiciler arasında olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Tosyalı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya bir soru yöneltti. Başkan Güler, “Siz 10 mikron demir-çelik yapabilecek bir teknolojiye sahipsiniz. Bu dünyanın sayılı teknolojik başarılarından bir tanesi. Bunu nasıl başardınız ve holdingi nasıl yönetiyorsunuz” diye sordu. Aynı dili konuşan aynı hedefe koşan, performans kriterleri olan bir ekip yetiştirdiklerini söyleyen Tosyalı’nın bu soruya yanıtı ise şu şekilde oldu. “Bu işte dünyada en iyisini yapan bir şirket olmak istedik. Tüm işlerimizde dünyadaki en etkin yönetim sistemlerini kullanıyoruz. Her şekilde tüm işlerimizi kayıt altına alıyoruz. Bu da bizim dünyaca bilinen bir şirket olmamızı sağladı. İş prensiplerimiz doğrultusunda benim de içinde olduğum bir akademi kurduk. Burada aynı dili konuşan aynı hedefe koşan performans kriterleri olan bir ekip yetiştiriyoruz. Bilgi burada yoğuruluyor ve yeni çalışanlara aktarılıyor, tecrübe yani know-how dediğimiz bu değer altından bile daha kıymetli. Ve bu şekilde de akademinin güzel sonuçlarını alıyoruz. Ben kurumsal yönetimden tarafım. Burası benim değil, burası senin işine dayalı bir sistem kurduk” şeklinde konuştu.