Furkan Tekstil, maske üretimiyle ciroyu ikiye katlayacak

13 Ağustos 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Kadın dış giyim ürünleri ile tamamen ihracata yönelik olarak 2012 yılında kurulan Furkan Tekstil, imalatının yüzde 95’ini İspanya’ya kalan yüzde 5’ini de Almanya’ya ihraç ediyor. Pandeminin başında iptal edilen siparişler nedeniyle dış satımlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 kayıp yaşayan firma, koruyucu ekipman üretimine başlayarak zararını 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde telafi etti. Yıl sonu cirolarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 artış ile 10 milyon Euro olarak gerçekleşmesini öngördüklerini ifade eden Furkan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Necip Uysal, istihdamlarını da 30 kişi artırarak yüzde 15 büyüme hedeflediklerini belirtti. Avrupa standartlarına göre kurdukları koruyucu ekipman atölyesi ile birlikte toplamda 150 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Necip Uysal, “Aylık olarak kadın dış giyimde 80 bin adet üretim kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Aylık ciromuz şu anda ortalama yaklaşık 1,5 milyon Euro seviyelerinde seyrediyor. Koleksiyon dönemlerini de hesaba kattığımızda 2019 yılında 5 milyon Euro olarak gerçekleşen ciromuzun 2020 yılı sonunda yüzde 100 artırarak 10 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

5 farklı çeşitte maske üretiyor

Şu anda 3 katlı cerrahi maskede aylık 15 milyon adet, tulumda da aylık 250 bin üretim kapasitesi ile imalat yaptıklarını belirten Necip Uysal, 5 farklı çeşit maske üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Maske ürünlerini 50’lik paketlerde ve antibakteriyel özelliğe sahip tekli ambalajlı paketlerde pazarladıklarını kaydeden Uysal, “Şu ana kadar yurt içinde hem kamu kurumlarından ve hem de özel sektörden ciddi maske talebi alıyoruz. Aylardır aralıksız olarak üretim yapmamıza rağmen stok yapamıyoruz” diye konuştu.

98,2 ile 98,5 oranında virüsleri engelliyor

Ekotexs tarafından Textile and Ecological Test, Research & Development Centre’de gerçekleştirilen testlerde üretimini yaptıkları 5 maske çeşidinin virüsleri yüzde 98.2 ile 98.5 oranında engellediğinin tespit edilerek tescillendiğini belirten Necip Uysal, ayrıca firma olarak A sınıf üretim yaptıklarını ve ISO 13485:2016, ISO22716:2007 (GMP) ve CE belgelerine sahip olduklarını aktardı.

1,5 milyon dolarlık yeni nesil makine yatırımına başladı

Yıl başında başladıkları 1,5 milyon dolar bütçeli yeni nesil makine yatırımlarını sahip oldukları 3 üretim bandında da sürdürdüklerini ifade eden Necip Uysal, bugüne kadar 200 bin dolarlık makine yatırımını hayata geçirdiklerini kaydetti. Uysal ürün kalitesinin artırılması ve fire oranlarının düşürülmesi için yeni makine yatırımlarının ara vermeden devam edeceğini söyledi.