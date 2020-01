Futura Form, en büyük ilk 10 Tema firması arasına girmeyi hedefliyor

17 Ocak 2020

Sabiha TOPRAK



Su parkları sektöründe elde edilen deneyim ve tecrübe sayesinde, kompozit üretiminde gerek hammadde, gerek tasarım, gerekse mühendislik ve yüksek üretim teknolojisi bilgilerini özel tasarım kompozit parçalarına da yansıtmak amacıyla hizmet veren Futura Form, Tema sektöründe Türkiye'de ilk tasarım merkezi olmaya odaklandı.

Polin Group'un su kaydırakları hariç hemen hemen bütün üretimlerini yaptıklarını belirten Futura Form Genel Müdürü Ali Cüneyt Sayın, Şu an 5 ana sektörde aktif çalıştıklarını, bunlardan biri olan Tema sektöründe oyun alanlarının temalandırılmasını yaptıklarını kaydetti. Ayrıca peyzaj ve mimari alanda da aktif olduklarını ifade eden Sayın, ''Şu an Katar'da stratejik ortağımızla beraber 1.7 milyar dolarlık bir projenin iç alanını yapıyoruz. Ayrıca bu sektörlerin yanı sıra similatörlerin olduğu, artificial intelligence ile oyun sisteminin birleştiği ve sporun iç içe girdiği sosyal ortamların kompozit üretimlerini de yapıyoruz'' dedi.



Yılda 500 milyon liralık pervane ihraç ediyoruz



Endüstri sektöründe de dünyanın farklı firmalarına farklı işler yaptıklarını dile getiren Sayın, TÜBİTAK ile Savunma Sanayi için yaptıkları projelerinin de bir Polin Waterparks birikimi olduğunu ifade etti. Zaman zaman Polin Waterparks'ın Ar-Ge tabanını kullanarak, oradaki iş geliştirme ekibiyle beraber çalıştıklarına da değinen Cüneyt Sayın, ''Almanya'da çok önemli bir şirketin arıtma tesisinin pervanelerini üretiyoruz. Yılda yaklaşık 500 milyon liralık pervane ihraç ediyoruz. En son Malezya'da otomotiv sektöründe bir spoiler işi yaptık. Bunlar benzin tasarrufu sağlayan ürünler oldu. İzmir'de Rönesans Holding ile iş yapıyoruz. Verona'da da önemli bir mimarlık şirketiyle çok büyük bir proje yaptık'' diye konuştu. Bugün Türkiye'ki en güçlü iç piyasa sektördeki satış ekiplerinden birine sahip olduklarının altını çizen Sayın, ''Polin Group çok hızlı büyüyor. Eğlence sektörü hemen hemen 80 milyar dolar büyüklüğünde ve yüzde 5.7 büyüme var. Bu dünya büyümesinin iki katıdır'' değerlendirmesinde bulundu.



Göbekli Tepe temamızı Amerika'da sergiledik



Bu yıl sosyal şirketler felsefesi kapsamında bazı çalışmalarda da bulunduklarına dikkat çeken Sayın, Kültür Bakanlığı tarafından 2019 yılının Türkiye'de Göbekli Tepe yılı olarak kabul edilmesinin ardından, Göbekli Tepe'yi baz alarak bir tema yarattıklarını söyledi. Bu temayı hem Türkiye'de hem de dünyada sergileyerek Göbekli Tepe'nin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Sayın, ''Broşürlerimizi fuarlarda dağıtarak, insanları Göbekli Tepe'yi görmeye davet ediyouz. Amerika'da bir düzenlediğimiz bir basın konferansıyla, standla, hediyeliklerimizle kendi kültürümüzü anlattık'' diye vurguladı. Sayın, bu tanıtımları gelenek haline getirmeye karar verdiklerini söyleyerek, her yıl ülkemizin bir tarihi mirasını temalaştırarak fuarlarda sunacaklarını belirtti.



Öte yandan Göbekli Tepe'yi Kasım ayına kadar sektörün en büyük organizasyon firması olan IAAPA'nın Avrupa, Asya ve Amerika fuarlarında, Atraks, Çin ve Londra'da sergileyeceklerinin altını çizen Sayın, ''Kasım ayında ise yeni bir konsept belirleyeceğiz. Birçok uluslararası firma da bize, birlikte neler yapabiliriz diye tekliflerde bulunuyor. Örneğin Disney'den bir talep geldi. Bu da Polin Waterparks'ın sağlam ayaklar üzerinde yükselmesinde Futura Form'un yarattığı bir sinerji olarak görüyoruz'' dedi.