Gayrimenkulcüler yetki ve yeterlilik belgesi için uzatma istedi

23 Ekim 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) meslek komiteleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Oda’nın gayrimenkul acenteleri ve benzeri faaliyetlerde bulunan üyelerin oluşturduğu 54. Meslek Komitesi’nin ‘Genişletilmiş Sektör Analiz Toplantısı’ gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Meclis Üyesi Rıdvan Hasırcı, 54. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Üstünel ve komite üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Alparslan Şenocak, 54. Meslek Komitesi’nin gündeminde yer alan Taşınmaz Ticaret Yönetmeliği’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Şenocak, “Sektör temsilcilerimizin mesleğin disipline kavuşması açısından uzun süredir beklediği düzenleme maalesef sancılı bir süreci de beraberinde getirdi. Bizler yeni düzenlemelerin sektör temsilcilerimiz açısından mağduriyet oluşturmadan hayata geçirilmesinin daha adil bir yaklaşımı da beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu kapsamda yetki ve yeterlilik belgesi için belirlenen tarihin en azından yılsonuna kadar uzatılması sektörde faaliyet gösteren birçok firmamıza da rahat nefes aldıracaktır. Hem alıcının hem de gayrimenkul sektör profesyonellerinin kazandığı bir sistem hepimizin ortak beklentisi” dedi.

Önümüzdeki süreçte BTSO Akademi projesinden ve BUTGEM’in hizmetlerinden daha fazla yararlanmak istediklerini belirten BTSO 54. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Üstünel ise meslekteki saygınlığı artırmanın da en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Toplantıda BUTGEM Genel Müdürü Mehmet Karahan ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkilileri de sektör temsilcilerine sunulan hizmetler ve destekler hakkında bilgiler aktardı.