Gayrimenkulde 2021 sinyalleri

31 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Bursa’da düzenlenen tanıtım toplantısında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Dijitalleşmenin sektöre etkileri, yabancılara konut satışı ve önümüzdeki dönem beklentileriyle ilgili konuşan Gümüş, iki sene sonra Türkiye’de hızlı bir gayrimenkul dönemi yaşanmaya başlanacağını söyledi. Hakan Gümüş şöyle konuştu, “Talep bekliyor. İnsanların sorunu para değil. Para var ve güven bekliyor. Arz fazlaları eritildi ve yeni proje yapılmıyor. Öte yandan nüfus, boşanmalar ve evlenmeler artıyor. Şu anda güvenle ilgili bir sıkıntı var. Ama Türkiye’ye olan inancımızı yitirmek lüksüne sahip değiliz. Bundan sonra şehircilik noktasında dokunuşlar yapmamız gerek. Türkiye’de konut ihtiyacı azalmayacak. Sadece bu dönemi verimlilikle, iş yapış şeklimizi sorgulayarak geçirmemiz gerek.”

Dijitalleşme sektörde beklentileri değiştirecek

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yeni neslin gayrimenkul beklentilerinin değişmeye başladığını vurgulayan Gümüş, ofis alanlarının değiştiğini, elektrikli araçlarla birlikte araçların monte edilebileceği evlerin gündeme geleceğini, yeni mimarı ve sürücüsüz araçlarla birlikte kent yapısının da değişmeye başlayacağını vurguladı. Bunlara hazırlıklı olmak için sektörün bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Hakan Gümüş, üretilecek yeni projelerde eski ezberlerin bozulması gerektiğini dile getirdi. Yapay zeka, big data, blok zinciri konularının da sektör tarafından hızlı algılanması gerektiğinin altını çizen Hakan Gümüş, “Teknolojiyi sadece akıllı evler olarak algılamamak lazım. Yapay zeka ile bir semtte ofislerdeki doluluk oranı, fiyatları, marjı, konut ihtiyacı analiz edilerek semtte ne tür bir gayrimenkul yapılması gerektiği ortaya koyularak kazanç elde edilebiliyor. Bu yolla şehirler makul ve mantıklı bir plan kararına sahip olacaktır. Tapu sisteminin de blok zincir sistemi içinde korunması sağlanırsa çok daha hızlı tapu el değiştirmeleri sağlanabilir. Ayrıca kamu kurumlarının big data içinde yer alarak birbiriyle haberleşebilir hale gelmesi ve verinin işlenmesi sağlanmalıdır. Kamudaki bilgi ne kadar şeffaflaşır, online olur ve ne kadar herkese açılırsa adalet sağlanmış olur” değerlendirmesini yaptı.

“Yabancıya satış için lobi oluşturulmalı”

Uluslararası alanda gayrimenkul lobisinin oluşturtulması gerektiğine işaret eden Hakan Gümüş, “Uluslararası fuarlarda devasa stantlar açıyoruz. Ama bu iş böyle değil. Lobi çok nazik, sistematik ve sürekli bir iştir. Lobi güvene dayalıdır. Gayrimenkulde özellikle de yabancı yatırımcı için güven önemlidir. İstanbul’daki konsolosluklarda gayrimenkul üzerine aldatılan müşterilere özel kurulmuş masalar var. Avukatlar çalışıyor. Boğaz manzaralı diye Araplara yerler satılıyor. Mağdur ediliyor. Oradan iki üç çakal milyon dolar kazanacak diye hepimiz rezil oluyoruz. Hem ülke olarak, hem de dışarıdaki algımız ve imajımız itibariyle. Artık buralara müdahale etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Bursa’da yapılanmaya gidiyor

Sektörün gelişmesi için yurt genelinde yuvarlak masa toplantıları yaptıklarını belirten Gümüş, bugüne kadar teknoloji ve dijitalleşme, markalı gayrimenkul yatırımları, yabancılara gayrimenkul satışı gibi konuları masaya yatırdıklarını anlattı. GİSP olarak Bursa’da da bir yapılanmaya gideceklerini belirten hakan Gümüş, her ay yapılacak olan yuvarlak masa toplantılarının ilkini 19 Haziran Çarşamba günü “Bursa’da Sağlık Turizmi ve Yabancılara Satış” konusunda yapacaklarını duyurdu.