Gaziantep Ticaret Borsası, e-tescile başladı

26 Ekim 2020

SEDA ER-GAZİANTEP

Türkiye’de borsalar arasında bir ilke imza attıklarını ifade eden Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, e-tescil dönemini başlattıklarını açıkladı. Üyelerin tescil işlemlerini hizmet binasına gelmeden web üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapacaklarını söyleyen Akıncı, “Pandemi online hizmet ağı kurma çalışmalarımızı hızlandırdı. Üyelerimiz artık fatura ve müstahsil tescil işlemlerini, zaman kaybetmeden www. gtb.org.tr web adresinden yapabilecek. E-tescil uygulamasının gerekli teknolojik alt yapısını ve yazılımını hazırlatarak hizmete kazandıran Türkiye’deki ilk borsayız” diye konuştu.

Üyeye özel sayfa açılacak Başvurularda şifre ve kullanıcı bilgilerinin güvenlik amacıyla sadece şirket sahibi (yetkilisi) borsa üyesine verileceğini, her ne kadar o şirkette görevli de olsa ikinci şahıslarla bu bilgilerin paylaşılmayacağı uyarısında bulunan Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Üyemiz kendi adına özel olarak oluşturulan e-tescil sayfasında fatura ve müstahsil tescil işlemlerini yapacak ve tüm eski işlemlerini de gözlemleyebilecek. Yine stok hareketlerini, aidat ödeme dökümlerini inceleyebilecek, borç sorgulaması yapabilecek ve e-belge talebinde bulunabilecek."