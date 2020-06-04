Gaziantep’te 'karekod menü' ile mesafeli sipariş dönemi başladı

04 Haziran 2020

M. Tekin ÇİÇEK/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgınla mücadele sürecinde yeni normalleşme döneminde Gaziantep’in gastoronomi hayatını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Restoranlarda uygulanacak yeni ‘karekod menü’ sistemini anlatan Şahin, el temasını azaltmak amacıyla hizmete sokulan sistemi tanıttı. Şahin, isteyen her işletmeye büyükşehir olarak sistemle ilgili destek verileceğini söyledi.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda yeni normalde şehrin yeme içme alanındaki tedbirleri anlatan Fatma Şahin, elle teması engelleyecek olan “Karekod Menü Uygulaması”nı, pilot işletme seçilen Merkez MSM’de basın mensuplarına gösterdi. Şahin isteyen her restorana bu sistemin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacağının bilgisini verdi.

Yeni süreçte gastronomi alanında yeni başlıkların ortaya çıktığını belirten Şahin, “Yeni trendlerden biri liderlik. Önceliklerimizi belirlememiz işbirliği yapmamız gerekiyor. Esnafı, pazarcısı, yöneticisiyle birlik gerektiriyor. İnovasyon ve sürdürülebilirlik isteniyor. Standartlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Turizmde bu hızı yakalamamız lazım” diye konuştu.

“Heryer fıstık gibi herşey fıstık gibi olacak” sloganıyla başlattıkları yeni kampanya ile de gastronomi eğitimlerini tabana yayacaklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti: “Sektör çalışanlarının ayağına eğitimi götüreceğiz, kimseyi ayağımıza çağırmayacağız. Eğitim sonrası sertifikalandırma yapacağız. Müşteri bu sertifikayı görünce, restorana güven duyacak. Sonrasında restoran, standartları uyguluyor mu diye denetlenecek. Masada karekod sistemi olacak. Müşteri cep telefonu ile kodu taratarak hijyenik bir şekilde menüye ulaşılacak. Menünün elden ele dolaşması dönemi bitti.”

Gaziantep’in yükselen bir değer olduğunu dile getiren Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, Türkiye’nin attığı bir adıma karşılık Gaziantep’in üç adım attığını bildirdi. Yıldırım, “Bazen ‘her şey gastronomi değil’ diyorlar evet ama şehrin görünen reklam yüzü gastronomi. Ama Gaziantep hem gastronomi, hem sanayi hem de turizm şehri olmalı” dedi.