Gebze Buz Akademisi buz pateni ve buz hokeyi sporcuları yetiştiriyor

02 Ağustos 2019

GBA'nin kurucularindan Spor Bilimci Tayfur Özkan, "2019 yılının ilk aylarında spor bilimleri uzmanları, akademisyenler ve federasyon yöneticileri ile birlikte ülkemizdeki buz sporlarının gelişimine destek olmak, genç nesillere buz sporlarını sevdirmek; buz hokeyi altyapı ve milli takım oyuncuları ile artistik buz pateni sporcuları yetiştirmek vizyonuyla hizmet vermeye başlayan Gebze Buz Akademi, birinci sezonunu mutluluk ve başarıyla kapattı. Körfezin profesyonel ve akademik eğitim veren tek buz sporları kursu olarak Gebze Buz Akademi; Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’dan buz sporlarına ilgi duyan sporseverleri dönem boyunca buz ile tanıştırdık dedi.

Özkan, ”Her yaş grubundan çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğu, buz sporlarıyla ilk defa Gebze Buz Akademi’sinde (GBA) tanıştı. Küçük yaş gruplarında buz sporlarını çocuklarımıza oyunla, eğlenceyle sevdirmeyi amaçladık. Bu yaş grubunda öncelikli hedefimiz buz sporları sevmeleri oldu. Daha büyük yaş gruplarında akademik ve profesyonel bir yaklaşım ve antrenman programıyla kısa sürede sporcularımızda gözle görülür gelişmeler sağladık. Bu grupta sporcularımızın performansı kadar zihinsel ve duygusal durumlarını da önemsedik. Teknik becerilerle beraber sporcularımızın sosyal ve duygusal zekalarının da gelişmesini sağlamak bizim için öncelikli oldu." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca Gebze Buz Akademi'nin anneler günü, babalar günü, Istanbul Sealife Akvaryum gezisi gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığını belirten Özkan, "Sporcu, aile, eğitmen arasında doğru kurulan köprülerin genç sporcuların başarısı ve mutluluğu için temel olduğuna inanan Gebze Buz Akademi; sezon sonunda sporcu aileleri, sporcuları ve eğitmenleri keyifli bir piknik organizasyonunda buluşturdu. Bilgi ve vizyon paylaşımlarının yapıldığı organizasyonda sporcu ailelerinin ve çocukların bir araya gelmesiyle; Gebze Buz Akademi sezonu mutluluk ve başarı ile kapattı." dedi.

Gebze Buz Akademisi'nde yeni dönem eylül ayında duyurulacak.