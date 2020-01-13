Gebze İMES YKB Küçükay: 2020'de yüzde 10 büyüme öngörüyoruz

13 Ocak 2020

Kübra Oğurlu-Kocaeli



2019 yılında İMES OSB olarak ortalama yüzde 10'luk bir büyüme kaydettiklerini belirtti. 2019 yılı elektrik tüketimlerinin 139 milyon olduğunu kaydeden Küçükay, bu yıl ise tüketimlerinin 155 milyona çıkacağını ve yine ortalama yüzde 10'luk bir büyüme öngördüklerini söyledi. Küçükay, ''2019'u 208 firmayla kapattık. İnşaatı süren firmaların da tamamlanmasıyla firma sayımız 240'a çıkacak, yüzde 10'luk bir artış olacak ve bu artış istihdamı da olumlu etkileyecek'' dedi.

Yabancı sermayenin bölgeye ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Küçükay, ''Çinli bir firma bölgemizde cam teknolojisi üzerine bir yatırım yaptı. Alüminyum sektörüyle ilgili de yatırım planları olan bir firma var. Bölgemize bu yıl katılan 3 firmayla birlikte 8 tane alüminyum firmamız mevcut. Alüminyumun son dönemde çok büyük bir ivme kazandı'' diye konuştu. Küçükay, ''Savunma sektörü de son dönemde bölgemizde artmaya başladı. 2017 yılında yaptığımız envanterde 9 firma vardı, bu yıl yaptığımız envanter de 23 firmaya çıktı'' açıklamasında bulundu.



Otomotiv yan sanayicilerin sayısının 42'ye ulaştığını bildiren Küçükay, ''Bölgedeki en büyük ikinci küme. Otomotiv sanayicileri, nihai makine üreticilerinden daha fazla. Birinci de ana sanayiciler. Otomotiv sektörünün yan sanayisi de yine ihracattaki olumlu gelişme, kur artışı sebebiyle eli güçlenen bölge'' ifadelerini kullandı. Yabancı sermayenin ilgisini çeken noktalardan birinin de enerji fiyatları olduğuna dikkat çeken Küçükay, şu an enerji fiyatlarında Avrupa'nın en ucuz ülkesinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin üretim potansiyeli olan bir ülke olduğunu ifade eden Küçükay, ''Bizim nitelikli insanımız, teknik elemanlarımız ve kalite bilincimiz var. O yüzden yabancılarda burada ürettirdikleri ürünlerle ilgili problem yaşamıyorlar'' dedi.



Yeşil ekonomiye dönük bir OSB'yiz



İMES OSB'de makine yan sanayii olduğu için evsel atığın dışında atık olmadığını ve iki tane arıtma tesisine sahip olduklarını söyleyen Küçükay, ''Bu yıl çevre ekibimizle 65 firmayı ziyaret ederek hem iş sağlığı güvenliği hem de çevre mevzuatı kapsamında bilgilendirici seminerler düzenledik. Burası çevreci bir organize sanayi bölgesi. Yani yeşil ekonomiye dönük bir OSB'yiz'' diye vurguladı. İMES OSB'nin, Türkiye'nin en büyük makine kümesi olduğunu belirten Küçükay, ''Makine sektörünün de ihracatı bu yıl 17,1 milyar dolara ulaştı. Yani Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri. Makine sektörünün yakın gelecekte 20 milyar doları aşacağını düşünüyorum'' dedi.



Türkiye'de yazılımı makine ve elektronik sektörüyle bütünleştirilirse Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşacağını öngören Küçükay, ''Devletin 11. Kalkınma Planında da makine sektörü, desteklenmesi planlanan öncelikli sektörler kapsamına alınmıştır ve bu anlamda çeşitli teşvik mekanizmaları oluşturmuştur'' ifadelerini kullandı.

Ortak Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyoruz



Nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının olduğuna değinen Küçükay, aynı zamanda ortak Ar-Ge probleminin de var olduğunu kaydetti. Öte yandan Küçükay, firmaların Ar-Ge yatırımlarının oldukça düşük olduğunu, bu nedenle de ortak Ar-Ge merkezi kurmayı planladıklarını ifade etti. Bir üretimin, üretimden pazarlamaya kadar olan sürecinin desteklenmesi gerektiğini savunan Küçükay, ''Piyasaya müdahale etmek gerekir. Devletin, bir mal üreticisi değil ama bir piyasa düzenleyicisi olarak, ilgili sektörleri destekleyerek sektörün içinde olması gerekir'' dedi.

Dönüşümün hayatın her alanında olduğunu ve İMES OSB olarak iş geliştirme birimlerini ve sosyal medya ekiplerini kurduklarını bildiren Küçükay, şunları söyledi: ''Makinelerin yapamadığını yapan insana ihtiyaç var. Toplumu iyi tanımak gerekiyor. Bunlar üzerine iyi çalışmalar yapmak gerekiyor. Kimileri Endüstri 4.0 derken, kimisi Toplum 5.0 diyor. Sanayinin ve toplumun dönüşümünden bahsediyoruz. İMES OSB gibi yapılar, alt yapı bilinci, nitelikli üretim ve lojistik anlamında örnek ve geleceğe hazır yapılardır. Sanayicimizi bu süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz. İMES olarak sanayi kapasitemizi doldurduk. Çevreci yatırımların önünün açılması gerekiyor.''