Gebze Teknik Üniversitesi, yerli İHA’lar geliştirmeyi hedefliyor

07 Ağustos 2020

KOCAELİ-DÜNYA

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) İHA Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarın yurtiçi ve yurtdışı projelere katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, farklı ebat ve donanımlarda yeni yerli insansız hava araçları (İHA) geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Laboratuvarda gerçekleştirilecek ilk örnek projeye ilişkin bilgi veren Kavzoğlu, “GTÜ yerleşkesinin tamamı İHA teknolojisi ile 3B olarak modellenecek ve sanal gerçeklik entegrasyonu ile üniversite sanal tura açılacak. Talepler doğrultusunda Ar-Ge projeleri de gerçekleştirilerek farklı ebat ve donanımlarda yeni yerli İHA’ların geliştirilmesi hedefleniyor. Laboratuvarda ayrıca üniversite öğrencileri ve dış kurum çalışanları için İHA uçuş ve veri işleme eğitim faaliyetlerinin de yapılması planlanıyor” açıklamasını yaptı. Kavzoğlu, GTÜ olarak İHA konusunda lider üniversite olmayı hedeflediklerini vurguladı.