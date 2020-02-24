Gebze ve Malazgirt kardeşlik protokolü imzaladı

24 Şubat 2020

Kübra OĞURLU- KOCAELİ



Gebze Belediyesi başkanlık makamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından imzalanan protokolle iki ilçe kardeş oldu. Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) gerçekleşen tanıtım toplantısına ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda davetli katıldı.



Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 1071 Malazgirt ile Anadolu’ya açılan kapıdan kültüre ve gelece uzanan dostluğa hep birlikte tanıklık ettiklerini belirterek, ''Malazgirt'in evrensel bir kimliği vardır. Fatih Sultan Mehmet’in otağı Hünkar Çayırı Gebze’dedir. İki kente baktığımız zaman köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kültürlerin kaynaşması, iki bölgenin kardeş olması insanların sosyalleşmesine de katkı sağlar. Tarihi mirasa sahip çıkma, ekonomi iş birliği ve sürdürülebilir kalkınmaya da destek olur. Bu kardeşlik köprüsünde iş insanları olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Gebze farklı kültürlerin birleştiği ve sanayinin devleştiği bir bölgedir. Gebze, İstanbul ve Bursa’dan sonra tek başına 78 ilin yaptığı ihracatı tek başına yapıyor. GOSB, Türkiye’nin Hollanda’ya yaptığı ihracatın tamamından 1.5 katı fazlasını 11 bin 200 milyar dolar ihracat yapmakta. Biz hem bölgenin hem de ülkenin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bugün Türkiye’nin Otomobili’nin beyni Bilişim Vadisi’nde atıyor. Gebze'nin Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Siyaset Ankara’dan yönetilir ama ekonomi Gebze’den yönetilir. Bu birlik ve beraberliğimiz çok önemli iş birlikleri sağlayacak'' dedi.



Kardeşliğimiz kağıt üzerinde kalmayacak



Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da, ‘’Malazgirt ruhu kardeşlik ve birliktelik ruhudur. Bu yıl 949 yılını kutlayacağımız Malazgirt Zaferi’ne tüm konukları davet ediyorum. Malazgirt sadece bizim değil, tüm hepimizin kültürel mirasıdır. Malazgirt ruhunu öncelikle gençlerimize aşılamamız lazım. Bizim amacımız hem ekonomik hem sosyal projeler hazırlamaktır. Oradan buraya göçü engellemek için yatırım yapmamız, gençlerimize istihdam sağlamamız lazım. Kardeşliğimiz sadece kağıt üzerinde kalmayacak’’ ifadesini kullandı.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘’Fatih, İstanbul’a girdi hiçbir kiliseye ve sivil yerleşime dokunmadı. Bu toprakları imar eden, yaşatan bir medeniyetin sahipleriyiz. Alperenlerimiz 1071’den önce de Anadolu topraklarına girmişlerdi. Alparslan bu topraklara gelmeden önce gönüller fethedilmişti, alt yapı hazırlanmıştı. Nihai son nokta da Alparslan’ın askeri mücadelesi olmuştur. Bütün bunların sembolü olarak Malazgirt Belediyesi ile kardeş protokolümüzü imzaladık. Geleceğe dönük her türlü projeye sahip çıkma tutumu vardır. Gerekli çalışmalar beraber yürütülecektir’’ diye konuştu.