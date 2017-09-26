Geçici işçi kadrosuna 2 bin başvuru

26 Eylül 2017

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü'nce (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 8 ay süreyle merkez ve ilçelerdeki okullarda çalıştırılacak 167 kişilik geçici işçi kadrosuna 2 bin 221 kişi başvuru yaptı.

Karabük Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişte konuşan İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven, işverenle iş arayanları buluşturarak bugüne kadar binlerce işsize umut olduklarını söyledi.

Okulların temizlik hizmetlerinde çalışacak personel alındığını ifade eden Güven, işe alınacakların ilk ve orta dereceli okullarda istihdam edileceğini belirtti.

İşe alınmayı bekleyen 2 bin 221 kişi heyecanla sonuçları bekledi. Yapılan çekilişle 2 bin 221 kişi arasından belirlenen ve 8 ay çalışacak 167 kişi, 2 Ekim tarihinde iş başı yapacak.

Kaynak: AA