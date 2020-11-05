“Geçmişten Geleceğe” ekibi Bursa’da lojistik sektörüyle buluştu

05 Kasım 2020

Esra ÖZARFAT / BURSA

Dr. Kayıhan Özdemir Turan, seçimlerin Aralık ayında yapılacağını belirterek lojistik maliyetlerinin düşürülmesinden drone ile yük taşımacılığına kadar birçok konudaki projelerini paylaştı. Bursa’nın otomotiv, tekstil ve tarım ürünleri ihracatında öne çıktığını aktaran Turan, Bursa’nın üretim ve ihracat hacminin lojistik sektörünün büyümesine de ciddi katkı sağladığına işaret etti. “Bölgedeki ihracatçı ve üreticilerle birlikte hareket ederek, uluslararası ticareti kolaylaştırıcı ve lojistik maliyetleri düşürecek adımlar atmayı hedefliyoruz” diyen Kayıhan Turan, Türkiye’deki lojistik sektörü büyüklüğünün 100 milyar doları aşması için çaba harcayacaklarını söyledi.

“İnsansız hava aracı mevzuat çalışmalarında yer alacağız”

Drone ile yük taşımacılığının yakın gelecekte yaygınlaşacağını dile getiren Turan, insansız hava aracı mevzuat çalışmalarında etkin şekilde rol alacaklarını ifade etti. Kayıhan Turan, diğer bazı hedeflerini ise şöyle sıraladı; “Kağıtsız işlem için e-konşimento, e-irsaliye gibi uygulamalar desteklenecek, e-awb değişiklik ücretinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yurtiçi lojistik masraf kalemlerini dünyadaki muadilleri ile karşılaştırıp ürün maliyetindeki payının düşürülmesi için çalışmalar yapılacak. “Ordino” uygulamasının tüm taşıma modları için gerekliliği sanayicilere anlatılacak. İhracatçılar tarafından kullanıldığında ticari kayıplara, ithalatçılar tarafından kullanıldığında potansiyel maliyetlere neden olan EXW incoterms uygulamasının kaldırılması için çalışılacak. İthalat ve ihracat yapan firmaların, lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak şekilde uygun incoterms kullanması sağlanacak. “Ordino” uygulamasının tüm taşıma modları için gerekliliği sanayicilere anlatılacak. İntermodal taşımacılığın gelişmesi adına 44 ton taşıma limitinin mevzuatta sektör lehine güncellenmesi için çalışılacak.” Crowne Plaza’da düzenlenen toplantıya Geçmişten Geleceğe ekibinden Ares Nakliyat’tan Engin Kırcı, Asset Lojistik’ten Avşar Dada, Galata Taşımacılık’tan Vittorio Zagaia, Gürbulak Nakliyat’tan Burhan Çakan, Lima Lojistik’ten Cenker Ural, Soft İş Çözümleri’nden Ergin Kargalıoğlu da katıldı.