“Geleceğim Mesleğim” için imzalar atıldı

20 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren BEBKA, 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında geniş katılımlı bir imza töreni düzenledi.

Törene; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Merinos AKKM Osmangazi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2019 yılı mali destek programının toplam bütçesinin 27 milyon TL olduğunu ifade etti.

“Bursa’da 19 proje desteklenecek”

Mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten toplam 65 projenin başvuru yaptığını ifade eden Gerim, “Bu 65 projeden 27’si desteklenmeye hak kazanmıştır. Bursa’dan da 19 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Desteklenmeye hak kazanan projelerin toplam bütçesi eş finansman ile 17 milyon TL, destek tutarı ise 14.9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bursa ilimizde desteklenmeye hak kazanan projelerin toplam bütçesi eş finansman ile 12 milyon TL, destek tutarı ise 10.6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Program incelendiğinde proje başvurularının; robotik ve otomasyon sistemlerinin kurulumu, 4. sanayi devrimi uygulamaları, eğitici ve öğrenci niteliklerini geliştirici faaliyetler müfredatın oluşturulması gibi konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından Mesleki Eğitim olarak belirlendi ve bu kapsamda ilgili tüm taraflarla farkındalığın artırılması çalışmalarına devam edilecek” diye konuştu.

“Önemli bir kırılma sürecindeyiz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli de, “Mesleki eğitimde yeni bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz önemli bir kırılma süreci yaşıyoruz. Bilgi temelli yeni ekonomide yüksek teknolojiyle birlikte katma değer oluşturacak bir ekosistem ortaya çıktı. Bizler de dünya ile rekabette konumumuzu belirleyen bu yeni ekosistemde Bursa’mızın sanayi dönüşümü ile birlikte insana yatırımı öncelikli kıldık. Bursa, meslek liselerimizin sanayimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir niteliğe kavuşturulması amacıyla pilot il olarak belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yeni bir vizyonla okullarımızda tematik alanlarda gerçekleştirilecek mesleki eğitim çalışmaları için saha çalışmalarımıza başladık. Yürütme kurulumuzun ziyaretleriyle okul, öğretmen ve öğrenci ekseninde mesleki gelişime yönelik yapılması gereken çalışmalar ve mevcut durum analizlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bölgemizin rekabet gücü artacak”

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise bu yıl meslek yüksek okullarına kayıtlarda yüzde 97.4’lük oranın yakalandığını kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, belediye tarafından sürdürülen BUSMEK kurslarına büyük ilgi olduğuna vurgu yaptı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise şunları söyledi: “Milli Eğitim İstatistiklerine göre Bölge illerinde mesleki ve teknik eğitim net okullaşma oranı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Bursa’da yüzde 49,01 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, bu potansiyelin gelişimi önemini korumaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplu imza töreni ile 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında; ilimizde mesleki eğitim kurumlarının projelerine verilecek yaklaşık 11 milyon TL destek ile bölgemizdeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Bölgemiz ve Bursa için önem arz eden bu konuda yürütülen Mali Destek Programının ilimizde yer alan mesleki eğitim kurumlarının kapasitelerinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını düşünerek, kurumlarımızın bu destekten azami derecede faydalanması ve yürütülecek nitelikli projelerle ilimizin kalkınmasına destek olması en büyük temennimizdir.”