Geleceğin modacıları Bursa’da yetişecek

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Moda endüstrisinde tasarım sürecinin en önemli adımlarından biri olan Kalıp Çıkarma ve Model Geliştirme adına önemli bir uygulama alanı sağlayacak olan program, İstanbul’dan sonra ilk kez Bursa’da Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğiyle pilot okul olarak seçilen Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata geçirilecek. Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen protokol törenine; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kâhya, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, İstanbul Moda Akademisi Okul Müdürü Leyla Özdemir, Hüseyin Özdilek MTAL Okul Müdürü Nuri Celepci ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Tasarıma ağırlık veren özgün akımlar yaratmalıyız”

Törende konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “1950'lerden beri, istihdam açısından Türkiye’nin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızda toplamda yaklaşık 1 milyon kişi istihdam ediliyor. Lojistik, perakende, mağazacılık vb. ilgili sektörleri de hesaba kattığımızda 2 milyon kişilik bir istihdama etki ediyoruz” diye konuştu. Sektörün önünde yeni dinamikler bulunduğunu belirten Gündemir, “Değişen yaşam koşulları, teknolojideki değişim, yaşam algısındaki ve bireysel isteklerindeki farklılaşma, en çok moda sektöründe kendini göstermeye başladı. Bu da bizlere büyük fırsatlar doğuruyor. Hızlı değişen moda akımları, bizler için de büyük şans. Dolayısıyla bizlerin yapması gereken yeni üretim teknolojilerini kullanarak tasarıma da ağırlık vererek özgün akımlar yaratmamız lazım. Bu proje de bunlardan biri” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kâhya, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ve İstanbul Moda Akademisi Okul Müdürü Leyla Özdemir, ‘Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme Programı’nın protokolünü imzaladı.