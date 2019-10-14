Geleceğin mühendisleri Açık Atölye’de yetişiyor

14 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın bilişim odaklı eğitim ve Ar-Ge firması Açık Atölye, geleceğimiz olan gençlerin bilişim teknolojileri alanında mühendislik becerilerini ortaya çıkarmak ve ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek hedefiyle çalışmalarına başladı.

Endüstri 4.0 çerçevesinde; yazılım geliştirme, donanım geliştirme ve eğitim olmak üzere 3 ana alana yoğunlaşan Açık Atölye, gerçekleştirdiği disiplinler arası atölyelerle, gençlerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarına, analitik ve 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Açık Atölye, dünyadaki üretimin geleceği olan 3B yazıcılar, nesnelerin interneti (IoT), robotik uygulamalar, veri bilimi ve madenciliği, yapay zekâ gibi alanlarda gençlere yaşayarak öğrenebilecekleri seçenekler sunuyor.

Kendi 3 boyutlu yazıcılarını kendileri yapıyorlar

Başta 8-17 yaş öğrenci grubu olmak üzere, yetişkinler ve kurumlara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirdiklerini belirten Açık Atölye Kurucu Ortağı Gökhan Zıngıl, her hafta düzenli olarak yapılan çalışmalarla, öğrencilerin hem yaratıcı yönlerini hem de bilişim teknolojileri alanındaki bilgi düzeylerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bilişim teknolojileri alanında üretici olarak var olmanın oldukça önemli hale geldiğini kaydeden Zıngıl, “Günümüzde 3 boyutlu yazıcılar, geleceğin endüstrisine yön verecek önemli teknolojiler arasında yer alıyor. Biz de burada, isteyen her öğrencimize kendi 3 boyutlu yazıcısını yapması konusunda imkân ve destek sağlıyoruz. Dönemlik atölye çalışmalarının yanı sıra bu tip proje çalışmaları ile de öğrencilerin geleceğin teknolojileri konusunda farkındalığının artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Araştırma becerileri yüksek dünya vatandaşı bireyler

Genel kabul gören bilim dilinin İngilizce olduğunu ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin de bu dilde ilerlediğini ifade eden Zıngıl, atölye çalışmalarında İngilizce kaynaklar kullandıklarını vurguladı. Bilişim teknolojileri alanındaki kişilerin yaşadığı en büyük zorluğun yeni çıkan teknolojilerin öğrenilmesi veya karşılaşılan bir problemin çözüm aşamasında ortaya çıktığını belirten Zıngıl, kendi kendine öğrenebilen, araştırma becerileri yüksek ve yabancı dili iyi bilen öğrencilerin yetişmesine katkı sağladıklarını ifade etti. Uzun yıllar eğitimci olarak çalışan Zıngıl, atölye çalışmalarını dünyada en çok kullanılan ve gelecekte kullanılacağı tahmin edilen C, Python ve Java programlama dilleriyle yaptıklarını da vurguladı.