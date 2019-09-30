Geleceğin otomotiv Ar-Ge mühendisleri sertifikalarını aldı

30 Eylül 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - UİB binasında düzenlenen sertifika törende açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik; bu eğitimlerle, Ar-Ge çalışanına olan talebin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Önceki yıllarda OİB-BUSİAD işbirliğinde yalnızca Bursa’da gerçekleştirilen programın 2019 yılında OİB-İnci Akademi işbirliğinde İzmir’e ve OİB-TAYSAD işbirliğinde Kocaeli’ye uzandığını kaydeden Çelik, “Program katılımcılarımız kompozit malzemelerden proje yazma ve yönetimine, mekatronikten girişimciliğe, yalın üretimden deneysel tasarıma pek çok farklı konuda eğitim aldı. Geçtiğimiz hafta Kocaeli ve İzmir’de toplam 45 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Bursa programımıza 750 başvuru oldu, 130 başvuru sahibi mülakata alındı ve 49 öğrencimiz programı tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programına toplam başvuru sayısı 1000’e yaklaştı ve toplamda 94 katılımcı sertifika almaya hak kazandı” dedi.

“Sürdürülebilirliği tamamlayan en önemli unsur yeniliklere açık olmak”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da, sürdürülebilirliğin önemine dikkati çektiğini konuşmasında şunları kaydetti: “Bursa, sürdürülebilir özelliğini yakalamış bir kenttir. Sürdürülebilirliği tamamlayan en önemli unsur, yeniliklere açık olup gelişmeleri takip etmektir. Burada araştırma ve geliştirme kavramı devreye giriyor. Bursa bu konuda 150’ye yakın Ar-Ge ve Tasarım Merkezine sahip olarak bu gücünü ortaya koyuyor.”

Açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Dr. İsmail Durgun, proje detayları hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.