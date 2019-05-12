Geleceğin pilotları Bursa’da yetişecek

12 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Yenişehir’de eğitime başlayan okulda, ilk etapta başlangıç seviyesi olan PPL Hususi Pilot Lisansı ve LAPL Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı verilecek. Gerekli izinleri alan ve bu ay içerisinde Yenişehir’de eğitime başlayan UTEK Uçuş Okulu’nun basın tanıtım toplantısı; Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, DHMİ Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, UTEK AŞ. Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. UTEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, Bursa’da büyük bir potansiyel olduğunu ancak bir uçuş okulu bulunmadığını kaydederek, “Bursa’da ‘ben pilot olacağım’ diyen birisi İstanbul, Antalya ya da Isparta’ya gitmek zorunda. ‘Bursalı işadamları olarak bizim de Bursa’ya bir katkımız olmalı’ diye düşünürken ortaya bu fikir çıktı. Önce UTEK’i kurduk, ardından hangar ve 2 adet tek motorlu eğitim uçağı satın aldık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de ‘uçuş eğitim organizasyonu’ başvurumuzu onayladı ve bu ay içerisinde eğitime başlıyoruz. Toplam teorik ders eğitimi 114 saat olacak. 9 başlıklı ders var. Hava Hukuku, Uçuş Planlaması, İnsan Performansı, Seyrüsefer, Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, Haberleşme vb. öğrencilerimiz 45 saat uçuş yapacak” dedi.

Tercanlıoğlu, “Yeni mezun pilot 20 bin TL maaşla işe başlıyor. Kaptan pilotun maaşı ise 50-60 bin TL dolayında. Kişiler bu kursları bitirip pilot olabilseler ekonomik gelir elde edebilecekler. Bursa’nın da çehresi değişecek” şeklinde konuştu.