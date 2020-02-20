Geleceğin üretim teknolojileri Kocaeli'de masaya yatırıldı

20 Şubat 2020

Sabiha TOPRAK



Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Doğu Marmara ABİGEM, İngiltere Konsolosluğu ve Türkiye’deki İngiltere Ticaret Odası'nın iş birliğinde Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri” odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında İngiliz bir iş heyeti Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Türkiye’deki İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt önderliğindeki, akıllı şehirler ve üretim teknolojileri konularında uzman yetkililerden oluşan heyeti karşılayan, KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Kocaeli’deki sanayi faaliyetleri ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin arttırılması adına önemli olduğunu belirtti. Chris Gaunt ise Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulayarak, ''Bu ve benzeri heyet organizasyonlarıyla firma ve kurumlar arası ticari ve teknolojik iş birliği daha da güçlenecek'' dedi.

“Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri” odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliğinde ise Endüstri 4.0, robotik, otomasyon ve akıllı fabrika uygulamaları konusunda teknolojik ürün ve hizmetler sunan İngiliz firmalar bölge firmaları ile bir araya gelerek ikili iş görüşmelerinde bulundu. Ayrıca, “Smart Cities – Akıllı Şehirler” konusunda çalışmaları bulunan İngiliz kurum ve kuruluşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ortak bir toplantı yaparak, akıllı şehir uygulamaları ve sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi.