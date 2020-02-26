“Gelecek dönemde silah sanayi alanında yatırımlarımız olacak”

26 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor seminerlerinin dokuzuncu konuğu olan Ermaksan Makine A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan iş hayatından, Ermaksan'ın gelecek hedeflerine ve başarılı olmanın yollarına kadar pek çok konuda tecrübelerini paylaştı.

NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere; NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, BEV Başkanı Aytuğ Onur, Ermetal Şirketler Grubu Kurucusu Fahrettin Gülener ile sanayici ve iş insanı ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

NOSAB’lı sanayicilerle tecrübelerini paylaşan Ermaksan Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, gelinen noktada Türkiye’deki ilk lazer kesim makinasını, askeri alanda kullanılan rezenatörleri, 3D yazıcıları ve sensörleri ürettiklerini kaydetti. “Gelecek dönemde silah sanayi alanında da önemli yatırımlarımız olacak” diyen Özkayan, “Bu makinaların donanımlarını ve yazılımlarını da kendimiz yapıyoruz. Firmamızın şu an hiçbir şekilde dışa bağımlılığı kalmadı. Bugüne kadar, yapılamayacak hiçbir şey yok mantığıyla hareket ettik ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Son yıllarda ileri teknoloji üretimine odaklandıklarını belirten Erol Özkayan, “Yüksek teknoloji üretmek uzun soluklu bir iş. Yatırım yaptığınızda hemen karşılığını alamıyorsunuz. Biz bu işe cesaret ettik ve kazandığımızı bu alana yatırdık. Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Amerikalı yapabiliyorsa, aynısını biz de kendi ülkemizde yapabiliriz. Böylece hem devletimize, hem de sanayicilerimize daha uygun ürünler kazandırabiliriz ve ülkemize fayda sağlayabiliriz. Biz Ermaksan olarak insanlığa hizmet ediyoruz. Bizim ürettiğimiz makinalar, üretim yapan fabrikalarda kullanılıyor. Bunlar hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.