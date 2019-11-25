Gelecek Nesil Komitesi’nin yeni başkanı Yalçın Yeşilova

25 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Yeşilova Holding’in 2’nci nesil temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüten Yalçın Yeşilova, 18 – 40 yaş arası üyelerden oluşan TAİDER Gelecek Nesil Komitesi’nin yeni dönem başkanlık görevini Cryocan CEO’su Kemal Urhan’dan devraldı.

Aile şirketlerinin uzun soluklu olması adına çalışmalarını sürdüren TAİDER’in Gelecek Nesil Komitesi Başkanlığı görevini üstlenen Yalçın Yeşilova, Türkiye ekonomisinin yüzde 95’ini aile işletmelerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Aile işletmelerinin ortalama ömürlerinin sadece 25 yıl olduğuna da değinen Yeşilova “İşletmelerin 3’üncü nesle aktarılma oranı yüzde 12 iken, 4’üncü nesle işletmelerin sadece yüzde 3’ü sağlıklı bir şekilde geçebiliyor. Tam da bu konunun iyileşmesini misyon edinen TAİDER Türkiye’nin önde gelen 700 ailesinden oluşan bir topluluk” diye belirtti. Komite olarak gelecek nesillere ilham kaynağı olmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini de ileten Yeşilova, “Burada sektörlerinde önemli başarılara imza atan arkadaşlarımız var. Büyüklerimizden edindiğimiz deneyimleri bizler de bir sonraki nesillerimize aktarmak adına çalışacağız. Onların deneyimi ile bizlerin yenilikçi bakış açılarını birleştirerek ortaya başarılı ve güzel projeler koyacağımıza inanıyorum” dedi.

“Yeniliğe açık şirketler kazanıyor”

Yeşilova, “Dünya ekonomisinde aile şirketleri büyük önem arz ediyor. 2025 yılı itibariyle dünyadaki en büyük şirketlerin yüzde 40’ının aile şirketlerinden oluşturulması bekleniyor. Bu kapsamda bizlere büyük görevler düşüyor diyebilirim. Şirketlerimizin uzun soluklu olabilmesi adına hem çok çalışmalı hem de kendimizi geliştirecek alternatif yollar bulmalıyız” açıklamalarında bulundu. TAİDER Gelecek Nesil Komitesi Başkanı olarak komitede yer alan üyeler ile güzel bir sinerji yakaladıklarına da dikkat çeken Yeşilova “Gelecek Nesil Komitesi olarak, yeniliklere ve öğrenmeye her zaman açık olmamız gerekiyor. Şirketlerimizi bir üst basamağa ulaştırmamızda bu özelliklere ihtiyacımız var. Çalışmalarımızda da araştırmacılığı ve eğitimleri en üst noktada konumlandıracağız. Şirketlerimizde başarıyı sürdürebilmemiz için buna ihtiyacımız var” diye konuştu.