Geleneksel sermayenin dönüşümü Bursa’da masaya yatırıldı

23 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi dernek merkezindeki seminere; Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Dereli, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir’in yanı sıra genç işadamları katıldı.

Toplantılara 10 gün önce Çorum’da başladıklarını hatırlatan Erdem Dereli, farkındalık oluşturmak için çeşitli illerde toplantıları sürdüreceklerini kaydetti. 2020’deki hedeflerinin geleneksel sermayeyi yeni nesil işlerle buluşturmak olduğunu belirten Erdem Dereli, “Bu geleneksel sermayeyi; artık teknolojiyle dönüşen dünyada, yeni çıkan fikirlere yatırım yaparak, bunların desteklenmesini sağlayarak geliştirmek hedefindeyiz. Genç MÜSİAD içinden, Bursa’dan, Gaziantep’ten, Şanlıurfa’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, tüm şubelerimizden arkadaşlarımızla bir melek yatırımcı ağı kurmak hedefimiz var. Birlikte bir yatırım yapmak, riskimizi azaltmak. Bunun için de oluşması gereken zemin, melek yatırım ağlarıdır” diye konuştu.