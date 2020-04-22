Gemlik Belediyesi tüm işlemleri dijitale taşıyor

22 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın görevi devraldıktan sonra başvuru gerçekleştirdiği EBYS için belediyede gerekli altyapı tamamlandı. EBYS ile belediyeler ortak bir veritabanında toplanırken hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşlara sunulması amaçlanıyor. Diğer devlet kurumlar ile uyumlu çalışan, belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sağlayan bir sistem meydana getiren EBYS’de hizmetlerdeki dijitalleşme teknolojik açıdan dünyayı yakalarken, vatandaşların tüm işlemlerini hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirmesi sağlanıyor.

“Dijitalleşme ile büyük tasarruf sağlanacak”

Gemlik Belediyesi’nin sosyal çalışmalarının yanı sıra çağı yakalaması adına gerekli adımların atıldığını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile vatandaşların belediyeye 24 saat kesintisiz ulaşabileceğini dile getirdi. Başkan Sertaslan sistem hakkında şöyle konuştu; “Artık tüm hizmetlerin takibi dijital ortamdan gerçekleşirken hizmetler de hızlanıyor. Görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak EBYS’ye geçiş sürecini başlatmıştık. Bu süreci tüm birimlerimiz ve personelimiz ile problemsiz olarak tamamladık. Artık Gemlik Belediyesi kâğıt israfının önüne geçerek büyük bir dijitalleşme sağlarken diğer kurumlarla iletişim hızlanacak, verilerin tek kaynakta toplanması ile bilgiye daha kolay ulaşılacak, e-devlet ile bağlantılı hizmetler ile hemşerilerimize büyük kolaylık sağlamış olacağız. Tüm enerjimizi koronavirüs salgını ile mücadeleye verdiğimiz şu günlerde, Gemliklilerin belediyemiz ile ilgili tüm işlemlerini artık daha kolay ve hızlı yapmalarını da sağlamış olacağız.”