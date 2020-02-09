Gemlik Belediyesi’nden kadrolu işçiye yüzde 21 zam

09 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesine imza attı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Genel İş Sendikası Başkanı Selahattin Atak tarafından imzalanan sözleşme iki yıl geçerli olacak. Bu sözleşmeye göre kadın kadrolu işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinli sayılacak ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ise kadrolu işçiler ikramiye alacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi personelinin rahat edebilmesi için gereken iyileştirmeyi yaptıklarını belirterek, “Hemen herkesin maaşlarıyla ilgili sözleşme imzaladık. Şirketimiz GEMTAŞ işçimize de katkı sağlayacak sözleşmesi ise Temmuz ayında imzalayacağız. Personelimizin var olan ekonomik sıkıntılarını adım adım çözmesine olanak sağlayacak bir oranda zam yapacağız” diye konuştu.