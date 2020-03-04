Gemlik Belediyesi’nden meslek odalarıyla protokol

04 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İmzalanan protokol hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik’imizin sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için odalarımızla ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Gemlik Belediyesinin akademik çevrelerle görüş alışverişini her zaman önemsediğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Biz Gemlik’te sağlıklı bir kentte yaşamak istiyoruz. Bunun en etkili yollarından biri de sizin gibi akademik odalarımızla işbirliğini arttırmak. Gemlik’te geçmiş zamanlarda özellikle mimari ve mühendislik gibi konularda kötü örnekler sergilendi. Biz bu kötü örneklerin ileriye taşınmaması için çaba sergileyeceğiz. Sizlerle işbirliği yapmayı hem önemsedik. Bu yaptığımız protokol, sadece bugün yaşayan değil, gelecek nesiller de istifade edecek” şeklinde konuştu.

“Gemlik’in yeteneği var”

Gemlik’in birçok konuda yeteneği olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, “Gemlik’te plancılıktan tutun da, peyzaj mimarisine kadar bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bazı bölümlere dokunuşlar gerçekleştirirsek devamı gelecek diye düşünüyoruz. Akademik çevrelerle her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz” dedi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te yaşayan 113 bin vatandaşın memnuniyetinin Belediye için önemli olduğunu vurgularken, akademik işbirliğinin vatandaşın yararına olduğuna dikkati çekti.